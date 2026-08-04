"ฮุบเนอร์" โพสต์ขยี้รัว แซะเกรียนเวียดนามอย่าโม้เยอะ ชนะอินโดฯ 3-0 ในแมตช์ฟีฟ่าไม่รับรอง

จัสติน ฮุบเนอร์ แนวรับทีมชาติอินโดนีเซีย ของสโมสร ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด ทีมในเอเรดิวิซี ลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ ออกโรงเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัว @justinhubner5 หลังทีมชาติอินโดนีเซีย พ่ายเวียดนามคาบ้าน 0-3 ในศึกชิงแชมป์อาเซียน คัพ 2026
งานนี้ ฮุบเนอร์ จัดหนัก โพสต์ไอจีสตอรี่ล้อเลียนจังหวะกองหลังเวียดนามล้มคว่ำในอดีต พร้อมเขียนแคปชัน "พวกเขาน่าจะลืมสิ่งที่เราทำไว้ในคัดบอลโลกไปแล้ว" ซึ่งเจ้าตัวต้องการสื่อถึงแมตช์ที่อินโดนีเซียชุดใหญ่เคยชนะเวียดนามไป-กลับแบบขาดลอย
พร้อมทิ้งท้ายคอมเมนต์ตอกหน้าแฟนบอลดาวทองสุดเจ็บว่า "ในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เป็นทางการของฟีฟ่า... ทำได้ดีมาก ยินดีด้วย แต่เดี๋ยวเจอพวกเราแน่ในเกมทางการ"
ทั้งนี้ ฮุบเนอร์ ไม่ได้เข้าร่วมกับอินโดนีเซียชุดทำศึกอาเซียนคัพ 2026 เพราะทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไม่ตรงกับปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ทำให้สโมสรไม่ปล่อยตัว