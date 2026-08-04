กกท. เชื่อมั่นอีสปอร์ต มีลุ้นทองเอเชียนเกมส์อีกครั้ง หารือสมาคมฯคัดเข้มนักกีฬา-ป้องกันซ้ำรอยซีเกมส์

กกท. เชื่อมั่น อีสปอร์ต มีลุ้นคว้าเหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากครั้งก่อนทำผลงานยอดเยี่ยม เก็บมา 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. หารือสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ คัดเลือกนักกีฬาเข้มข้น ป้องกันเหตุซ้ำรอยมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ว่า กีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทย ซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทย จะสร้างผลงานที่ดีอีกครั้ง โดย กกท. และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่ 1 เหรียญทอง
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวถึงกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทย ทำผิดกฎการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2568 จนทำให้ทีมไทยต้องถอนตัวจากการแข่งขันด้วยว่า กกท. ได้หารือกับผู้บริหารสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยแล้ว ถึงการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหา หรือเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนในมหกรรมกีฬาซีเกมส์อีก เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใด ๆ และเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาทุกคนที่ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
สำหรับการแข่งขันอีสปอร์ต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 แข่งขันที่ ไอจิ สกาย เอ็กซ์โป มีชิงชัยทั้งหมด 11 เหรียญทอง จาก 1. Fighting Games (Street Fighter 6, TEKKEN 8 และ THE KING OF FIGHTERS XV), 2.Pokémon UNITE, 3.Honor of Kings, 4.League of Legends, 5. PUBG MOBILE (เวอร์ชั่นเอเชียนเกมส์), 6. Mobile Legends : Bang Bang, 7. Identity V (เวอร์ชั่นเอเชียนเกมส์), 8. Naraka : Bladepoint, 9.Gran Turismo 7, 10.eFootball และ 11.Puyo Puyo Champions