สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ประกาศ 9 นักกีฬา สเกตบอร์ด-บีเอ็มเอ็กซ์ ชุดเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569 โดยส่งนักกีฬาทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นสเกตบอร์ด 7 คน และจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ 2 คน นำทีมโดย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาสเกตบอร์ดทีมชาติไทย ชุดโอลิมปิก ปารีส 2024 หนึ่งในความหวังลุ้นเหรียญของไทย
รายชื่อนักกีฬา สเกตบอร์ด สตรีท ชาย คีริน เพชรคีรี, ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง, สเกตบอร์ด สตรีท หญิง วารีรยา สุขเกษม, ณัฏฐิยาภรณ์ นวกิจวงศ์, สเกตบอร์ด พาร์ค ชาย กรวิทย์ เกตุแก้ว, ไบรอัน แวน อุปพงษ์, สเกตบอร์ด พาร์ค หญิง ศริยา บราวน์ ส่วนบีเอ็มเอ็กซ์ พาร์ค ชาย สายธาร เพ็ชรนุ่ม และรุ่งเรือง ภามี
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาไทยสู่การแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก หลังทำผลงานน่าประทับใจ ทั้งทีมสเกตบอร์ดที่คว้า 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในซีเกมส์ และ สายธาร เพ็ชรนุ่ม ที่คว้าอันดับ 5 จากศึกบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น