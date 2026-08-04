จอมพลังไทยทัพแรกบินลัดฟ้าทำศึกยุวชนและเยาวชนเอเชียที่อุซเบฯ

จอมพลังยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทย ชุดแรก มุ่งหน้าสู่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569 แล้ว ขณะที่นักกีฬาชุดที่ 2 จะตามไปสมทบ วันที่ 7 สิงหาคม 2569 นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ ผู้จัดการทีม เน้นย้ำนักกีฬาเรื่องวินัย รวมใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการฝ่ายผู้ฝึกสอนและการวิจัย สหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย (AWF) ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีม นำคณะนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ด้วยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ เที่ยวบิน HY 534 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิค ในฐานะกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย (AWF) และดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการบริหาร ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ฯ (AWF) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
สำหรับคณะนักกีฬาชุดแรกที่เดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธโนดม รักจันทร์ รุ่นยุวชนชาย 55 กิโลกรัม, กฤติพงษ์ ทศหล้า รุ่นยุวชนชาย 60 กิโลกรัม, นฤมล วงษ์หาจักร รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม, ณัฐชา แก้วน้อย รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม และเยาวเรศ เพิ่มแก้ว รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม ส่วนผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย จ่าเอกหญิงสายพิณ เดชแสง, นางสาวแอนนิภา มูลธาร์, นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม และ จ่าอากาศโท จตุภูมิ ชินวงค์ โดยมี นางสาวภัทราวณี กมลอารี เป็นนักกายภาพบำบัด
นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ ผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ฝึกสอน ทุ่มเทเตรียมการฝึกซ้อมให้นักกีฬาพร้อมสำหรับแข่งขันในครั้งนี้ โดยตนเองเน้นย้ำนักกีฬาให้รักษาวินัย และรวมใจกันเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ขณะที่ คณะนักกีฬาชุดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ณัฏฐกิตติ์ งามวิไล รุ่นเยาวชนชาย 65 กิโลกรัม, วิชญะ ประทุมตา รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม, นันทวุฒิ พวงบุบผา รุ่นยุวชนชาย 75 กิโลกรัม, ณัฐนิชา การะเกด รุ่นเยาวชนหญิง 69 กิโลกรัม, ภาณุเดช ปานกรด รุ่นเยาวชนชาย 65 กิโลกรัม, ก้องหล้า พรมดวงศรี รุ่นเยาวชนชาย 75 กิโลกรัม และประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะ รุ่นเยาวชนชาย 95 กิโลกรัม รวมถึง นายพิทยา ตีบนอก ผู้ฝึกสอน, นางสาวชุติมณฑน์ สุนทรธรรม แพทย์ประจำทีม และนางสาวนงนภัส ไกรจาเนียร เจ้าหน้าที่ประจำทีม จะเดินทางไปสมทบ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569
ในส่วนของผู้ตัดสินชาวไทย ที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งนี้ ได้แก่ จ่าเอก อานัฐ พงษ์มิตร และ พันตำรวจโทหญิง ดวงตา ใหญ่กว่าวงศ์