กรมพลศึกษาและบุรีรัมย์ เตรียมพร้อมจัดกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 23 "บุรีรัมย์พาราเกมส์"

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและสำรวจสนามแข่งขัน การจัดกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2569 "บุรีรัมย์พาราเกมส์" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2569โดยมี นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นายสิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายณัฏฐนันท์ ศศะรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาคนพิการและคนพิเศษ คณะผู้แทนจากกรมพลศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งในส่วนความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต รวมถึงร่วมกันพิจารณาความพร้อมของสนามกีฬาแต่ละชนิดที่ทำการชิงชัย และสถานที่พักของผู้ฝึกสอน นักกีฬา ให้มีความเหมาะสมตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามาในระบบการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ ผู้แทนกรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬาภายในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่คาดว่าจะใช้เป็นสังเวียนในการชิงชัยทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล แบดมินตัน เปตอง และว่ายน้ำ รวมไปถึงสถานที่ที่ทางเจ้าภาพเตรียมใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยกรมพลศึกษาและจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2569 "บุรีรัมย์พาราเกมส์" อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับต่อไป