"นาบิล-เสือคิม" บิ๊กไฟต์ที่ต้องดู / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับ รายการ The Inner Circle 25 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่มี 3 คู่มวยเด็ด เตรียมขึ้นสังเวียนประชันฝีมือกันแบบดุเดือด
หนึ่งในนั้นคือการดวลกันระหว่าง นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่เสียเข็มขัดไปให้ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะต้องมาชกทำฟอร์มกับ เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. กำปั้นรุ่นพี่ ที่เดินหน้าเก็บชัยมา 7 ไฟต์รวด
ไฟต์นี้หลายคนอาจมองว่า นาบิล ดูจะเหนือกว่า และไฟต์ที่แล้วที่เขาพ่าย แรมโบ้เล็ก จะดูเป็นเพียงแค่จังหวะมวยที่มันโดนกันได้ แต่การมาเจอกับ เสือคิม ที่กำลังมั่นใจถึงขีดสุด ณ เวลานี้ บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่าย
มองแบบเจาะลึกลงไป คู่ต่อกรของ เสือคิม ที่เขาเอาชนะมา 7 ไฟต์รวด ก็ไม่มีคนไหนที่เป็นงานง่าย ชื่อชั้นของแต่ละคนก็ไม่ธรรมดา แต่ก็ต้องมาพลาดท่าให้กับยอดกำปั้นจากค่ายมวยพีเค.แสนชัยฯ รายนี้
แม้อายุอานามจะ 30 ปี ไปแล้ว แต่ไฟในตัวของ เสือคิม ยังไม่มอด ยิ่งชกยิ่งเก๋า ยิ่งเฉิดฉายมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่แปลกใจว่าทำไม "บอสชาตรี" ถึงมอบโอกาสทองครั้งนี้ให้เจ้าตัวมาเจอกับ นาบิล ซึ่งผู้ชนะของไฟต์นี้ จะได้สิทธิ์อัตโนมัติในการชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับคู่ระหว่าง แรมโบ้เล็ก กับ ยอดไอคิว ต่อไป
โดยตัวของ นาบิล หลังจากพ่ายแพ้ในไฟต์ที่แล้ว ก็ยิ่งทำให้ตัวเขาเองรู้จุดบกพร่องของตัวเองมากยิ่งขึ้น อย่างที่เขาบอกกันมาตลอดว่า "มวย" ไม่มีใครที่ไม่มีจุดอ่อน อยู่ที่ว่าจะถูกเปิดแผลมาเมื่อไหร่ก็เท่านั้น
เดิมทีที่หลายฝ่ายมองว่า นาบิล อานาน อาจแข็งแกร่งเกินกว่าที่ใครจะมาล้มได้ แต่เขาก็พลาดท่าในไฟต์ล่าสุดแบบช็อกแฟนหมัดมวยหลายต่อหลายคน ก็แสดงให้เห็นว่าตัวของ นาบิล เองนั้น ยังมีการบ้านให้กลับไปแก้ไข
นาบิล ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบถ่อมตัวในทำนองว่า ถึงแม้ตนอยากจะรีแมตช์กับ แรมโบ้เล็ก เพื่อทวงคืนเข็มขัดกลับมาอีกครั้ง แต่เขาจะไม่มองข้าม เสือคิม โดยเด็ดขาด เพราะนักชกรุ่นพี่รายนี้กำลังฟอร์มดี มั่นใจ เก็บชัยมาหลายไฟต์ติดต่อกัน แต่เขาก็จะทำเต็มที่เพื่อเอาชนะให้ได้
ทางฝั่งของ เสือคิม ดูจะกดดันน้อยกว่า เพราะไม่ต้องแบกรับความกดดันของคำว่า "อดีตแชมป์" แต่การได้รับโอกาสให้ชกตัดเชือกในไฟต์นี้ ถือเป็นโอกาสทองฝังเพชรที่ตัวเองจะต้องผ่านมันไปให้ได้
ในอดีต เสือคิม โด่งดังเป็นพลุแตก ได้รับการยอมรับในวงการมวย 5 ยก ว่าหาตัวจับยาก เป็นยอดฝีมือคนหนึ่งแห่งวงการ แต่ในการมาชกมวย 3 ยก เหมือนเพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น ไฟต์นี้จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาจะไปไกลได้กว่านี้หรือไม่
เพราะฉะนั้นการดวลกันระหว่าง นาบิล อานาน กับ เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. มีความหมายต่อทั้งคู่เป็นอย่างมาก หากใครพลาดท่าพ่ายขึ้นมา โอกาสการได้ชิงเข็มขัดเส้นนี้ของรุ่นก็อาจต้องรอนานกว่าเดิม เพราะ "แบนตัมเวต" ใน ONE มีแต่เหล่าเสือสิงห์กระทิงแรด ที่พร้อมขึ้นมาเฉิดฉายทั้งสิ้น
ส่วนอีก 2 คู่ ในศึกเดียวกันก็ถือว่าน่าดู ทั้งการรีแมตช์ ระหว่าง อับดุลลา ดายาคาเอฟ นักชกหมัดคมจากรัสเซีย กับ ซุปเปอร์เล็ก ที่ต้องการเรียกศรัทธากลับคืนมาอีกครั้ง เช่นเดียวกับ มารัต กริกอเรียน จะชกมวยรอบ กติกาคิกบ็อกซิ่ง กับ มามูกา อูซูบิยัน เพื่อโอกาสการกลับไปชิงแชมป์จาก ซุปเปอร์บอน อีกครั้ง