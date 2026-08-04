"เอียล่า" ขึ้นแท่นนักเทนนิสสาวปินส์คนแรกในประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ระดับ WTA

อเล็กซานดรา เอียลา นักเทนนิสสาววัย 21 ปี จากประเทศฟิลิปปินส์ โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรง โค่น เจสสิกา เปกูลา มืออันดับ 4 ของโลก ชาวอเมริกัน 2-1 เซต 4-6, 6-4, 6-0 ประกาศศักดาคว้าแชมป์ มูบาดาลา ดีซี โอเพ่น 2026 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา มาครองได้สำเร็จ
แชมป์ดังกล่าวส่งให้เธอกลายเป็นนักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์คนแรกในประวัติศาสตร์ ที่สามารถคว้าแชมป์เทนนิสระดับ WTA ประเภทหญิงเดี่ยว โดยถือเป็นแชมป์แรกในอาชีพนักเทนนิสของเธออีกด้วย
เดิมทีแมตช์นี้ต้องจบตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ หรือตรงกับเช้าตรู่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ตามเวลาประเทศไทย แต่ถูกเลื่อนออกมา 1 วัน จากสภาพอากาศที่เจอฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งในเซตตัดสินที่เธอปราบนักเทนนิสรุ่นพี่ชาวอเมริกัน เธอเสียไปแค่ 8 แต้ม จบด้วยสกอร์ 6-0
ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือสถิติของ อเล็กซานดรา เอียลา โค่นท็อป 10 ของโลก มาแล้วถึง 7 ครั้ง จากนักกีฬา 5 คน ได้แก่ เอเลนา รีบาคินา, อีลินา สวิโตลินา, อิกา สเวียเทก และเจสสิกา เปกูลา
หลังคว้าแชมป์แรกในอาชีพ ราฟาเอล นาดาล อดีตนักหวดชาย มือ 1 ของโลก ชาวสแปนิช ก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดี โดยเจ้าตัวถือเป็นหนึ่งในผู้ปลุกปั้น อเล็กซานดรา เอียลา เพราะนักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์รายนี้ ถือเป็นเด็กทุนจากโครงการอคาเดมีของ นาดาล อีกด้วย
"ขอแสดงความยินดีกับ อเล็กซานดรา (เอียลา) สัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมในวอชิงตัน คุณได้รับในสิ่งที่คู่ควรกับความทุ่มเทอย่างหนัก ขอแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ และทีมงานอคาเดมีทั้งหมด" นาดาล กล่าว
ขณะที่ตัวของ อเล็กซานดรา เอียลา ให้สัมภาษณ์หลังจบแมตช์ ว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ลงสนามแข่งกับคุณ (เปกูลา)ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะลูกโฟร์แฮนด์ และลูกครอสของคุณ ฉันหวังว่าจะได้เข้าชิงชนะเลิศกับคุณอีกหลายครั้งในอนาคต"
"ก่อนรอบชิงชนะเลิศ ฉันได้รับข้อความมากมาย ข้อหวามซึ้งๆ จากครอบครัว และเพื่อนๆ ทั่วโลก ฉันคิดกับตัวเองว่าฉันรู้สึกถึงความรักที่มากมายเหลือเกิน"
"การได้ยืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางความรักมากมาย คือโอกาสแรกของฉันที่ทำให้คว้าแชมป์มาครองได้ และมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย การได้บรรลุเป้าหมาย เหมือนเป็นชัยชนะสำคัญในอาชีพของฉัน ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากแมตช์นี้ แต่ก็ถือเป็นชัยชนะสำหรับตัวฉันแล้ว" นักหวดวัย 21 ปี ชาวฟิลิปปินส์ ปิดท้าย