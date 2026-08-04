ดีเซลเล็ก พร้อมบู๊ ยอดเพชร ทรู ถ่ายสด ศึกมวยมันส์สนั่น นัดสัญจร

ศึกมวยมันส์สนั่น นัดสัญจร ที่เมืองชลบุรี ดีเซลเล็ก วัดความเก๋าปะทะความสด ยอดเพชร
เตรียมระเบิดความมันส์บนผืนผ้าใบใน ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง X ภ.หลักบุญ นัดสัญจร ประจำวันอังคารที่ 4 สิงหาคมนี้ ณ เวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาหมัดมวยต้องจับตาคือการโคจรมาพบกันระหว่างดีเซลเล็ก สิงห์เดชา ยอดมวยเข่าสายดุดัน ปะทะ ยอดเพชร ช.ห้าพยัคฆ์ มวยขวาฝีมือครบเครื่อง
เมื่อเจาะลึกความพร้อมของทั้งสองฝั่ง มุมแดงดีเซลเล็ก ขุนเข่าจากอุบลราชธานีวัย 16 ปี พกส่วนสูง 162 เซนติเมตรและประสบการณ์บนสังเวียนกว่า 50 ไฟต์ โดดเด่นด้วยสไตล์การชกแบบเดินชน ล็อกรัดตีเหนียวแน่นและมีกระดูกมวยที่เหนือกว่า
ขณะที่มุมน้ำเงินยอดเพชร นักชกวัย 15 ปีจากศรีสะเกษ แม้จะเสียเปรียบรูปร่างและชั่วโมงบินด้วยสถิติผ่านการชกกว่า 30 ไฟต์ แต่สามารถทดแทนได้ด้วยความสด อาวุธที่หลากหลาย รวดเร็ว และจังหวะเตะต่อยที่หนักหน่วง หากเทียบฟอร์มการชกสามไฟต์หลังสุด ทั้งคู่ต่างพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยม ดีเซลเล็กเพิ่งล้างตาคว้าชัยเหนือแรมบ๊อง ท.เทพซุนกวนมาได้สำเร็จ ส่วนยอดเพชรก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะคะแนนนิวแสนชัย จันทร์งามรีสอร์ทมาในไฟต์ล่าสุด รูปเกมบนเวทีคาดว่าดีเซลเล็กจะอาศัยความใหญ่เดินบดท้าดวลวงในตามถนัด ในขณะที่ยอดเพชรต้องงัดชั้นเชิงความรวดเร็วและอาวุธยาวออกมาสกัดกั้น ไฟต์นี้จึงเป็นการวัดใจระหว่างความเก๋าและเข่าในอันดุดันของมุมแดง กับความสดและอาวุธที่หลากหลายของมุมน้ำเงิน ใครจะสามารถคุมเกมและชิงจังหวะคว้าชัยไปได้ ต้องติดตามลุ้นกันติดขอบสังเวียน
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