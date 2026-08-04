แชมป์เก่ากลับมาแล้ว โซเชียลเวียดนามคึกคักสุดขีด หลังบุกถล่มอินโดนีเซีย 3-0 บอลอาเซียนคัพ

ถือเป็นค่ำคืนแห่งความสุขของแฟนบอลเวียดนามอย่างแท้จริง หลังพลพรรคแข้งดาวทอง ระเบิดฟอร์มเก่งบุกไปถล่ม อินโดนีเซีย 3-0 ในศึกอาเซียน คัพ 2026 กู้หน้าจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านทำได้แค่เสมอสิงคโปร์ 0-0 ซึ่งโลกออนไลน์ของเวียดนามเต็มไปด้วยข้อความเฉลิมฉลอง พร้อมยกให้ชัยชนะนัดนี้คือการประกาศว่า “แชมป์เก่ากลับมาแล้ว”
ทั้งนี้ตามเพจข่าวกีฬาและสื่อเวียดนามหลายแห่ง แฟนบอลต่างพากันชื่นชมผลงานของลูกทีม คิม ซัง-ซิก เฮดโค้ชของทีม ที่เล่นได้อย่างเป็นระบบ ทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมรุกที่เฉียบคม และหลายคนมองว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของทีมในรอบหลายปี ซึ่งชัยชนะเกมนี้ก็ส่งเวียดนาม ขยับจากอันดับ 3 มารั้งจ่าฝูงกลุ่มเอ ในศึกอาเซียนคัพ 2026 ด้วยการมี 7 คะแนน จาก 3 เกม โอกาสเข้ารอบรองฯสดใส
อีกหลายเสียงก็ยังยกเครดิตให้ คิม ซัง-ซิก ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของทีม พร้อมเชื่อว่าหากรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้ได้ เวียดนามมีโอกาสสูงที่จะป้องกันแชมป์อาเซียนได้สำเร็จ และยังมีคอมเมนต์ที่ถูกพูดถึงจำนวนมาก อาทิเช่น
“นี่แหละเวียดนามที่เราคิดถึง”
“วันนี้เล่นเหมือนทีมแชมป์ตัวจริง”
“อินโดนีเซียเจอของจริงแล้ว”
“ขอบคุณนักเตะทุกคนที่นำศักดิ์ศรีของเวียดนามกลับคืนมา”
นอกจากเสียงชื่นชมทีมตัวเองแล้ว แฟนบอลเวียดนามจำนวนไม่น้อยยังมองว่าชัยชนะเหนืออินโดนีเซียครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บสามแต้ม เพราะเป็นการล้างตาจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่อินโดนีเซียเคยสร้างความลำบากให้พวกเขาหลายครั้ง
ขณะเดียวกัน กระแสในโซเชียลยังเริ่มโยงไปถึงทีมในภูมิภาค โดยเฉพาะทีมชาติไทย ที่ถูกพูดถึงในเชิงเตือนว่าอย่าประมาท เพราะเวียดนามในเวอร์ชันนี้กำลังกลับมาแข็งแกร่งและมั่นใจเต็มร้อย ซึ่งก็พร้อมจะชนทุกทีมในอาเซียน