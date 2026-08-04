กกท. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้าม เตรียมทัพไทยสู่เอเชียนเกมส์ 2026

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 โดยมี นักกีฬา, ผู้ฝึกสอนกีฬา, คณะผู้บริหาร กกท., พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีปัจจัยสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น ไม่เพียงแต่ตัวนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคน ซึ่งตามประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA Code) นั้น หากพบการละเมิดโดยการใช้สารต้องห้าม ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาท, เจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับโทษตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับวงการกีฬาไทยในอนาคต
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2569 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกเรื่องการควบคุมการใช้สารต้องห้าม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ และผลข้างเคียง ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการและสิทธิของนักกีฬาตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ต่อไป