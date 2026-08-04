“รวงข้าว” ทะลุ 64 คน ศึกใหญ่ เทนนิส WTA 1000 ที่แคนาดา

“รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มือ 78 ของโลก ที่ผ่านรอบคัดเลือกมาได้ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่อง เอาชนะ เอเมอร์สัน โจนส์ นักหวดดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย ไปแบบไม่เสียเซต 2-0 ด้วยสกอร์ 7-6 (7-2), 6-2 ในรอบ 128 คน ศึกเทนนิส WTA 1000 รายการ National Bank Open 2026 ที่ประเทศแคนาดา เมื่อช่วงเช้าตรู่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย
เกมเซตแรกเป็นไปอย่างสูสี “รวงข้าว” ที่ไล่ตามตลอด มาแซงขึ้นนำ 6-5 แต่ปิดเซตไม่สำเร็จ ทำให้ต้องตัดสินกันในไทเบรก ซึ่งนักหวดสาวไทยเล่นได้อย่างเฉียบขาด เก็บ 7 คะแนนรวดเร็ว เอาชนะ 7-2 คว้าเซตแรกไปได้ 7-6(2)
เข้าสู่เซตที่สอง รวงข้าว ยกระดับการเล่นขึ้นอีกขั้น เบรกเสิร์ฟคู่แข่งได้ตั้งแต่ต้นเกม ก่อนคุมสถานการณ์เอาไว้ทั้งหมด และปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ 6-2 ทำให้ชนะ 2-0 เซต 7-6(2), 6-2 ตีตั๋วเข้าสู่รอบ 64 คนสุดท้ายได้สำเร็จ
รอบต่อไป นักหวดสาวไทยต้องเจองานสุดหิน เมื่อมีคิวดวลกับ อแมนดา อานิสซิมโมวา นักเทนนิสสาวสหรัฐอเมริกา มือ 10 ของโลก