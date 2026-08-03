เซอร์ไพรส์แน่! “นาบิล” แย้มมีทีเด็ดรับมือ “เสือคิม” ขวางทางคืนฟอร์มล่าบัลลังก์

นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต วัย 22 ปี ลูกครึ่งไทย-แอลจีเรีย พร้อมงัดอาวุธเด็ดสยบ “เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค.” นักชกฟอร์มแรง วัย 30 ปี จากจันทบุรี เพื่อกู้ศรัทธาและคว้าโอกาสทวงคืนบัลลังก์ โดยจะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในรายการ The Inner Circle 25 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 69 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี
นาบิล หมายมั่นปั้นมือกู้ศรัทธาให้กลับคืนมาอีกครั้ง ในการคืนสังเวียนครั้งแรกนับตั้งแต่เสียบัลลังก์ให้กับ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ในศึก ONE ลุมพินี 147 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมี เสือคิม เจ้าของผลงานชนะ 7 ไฟต์ติดต่อกัน เป็นด่านสำคัญ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าได้เตรียมทีเด็ดไว้ดับฝันคู่ชกรุ่นพี่จอมแกร่ง เพื่อคว้าชัยเปิดทางสู่การล่าเข็มขัดแชมป์โลกกลับสู่อ้อมอกอีกครั้ง
"พี่เสือคิม กำลังฟอร์มดี ชนะมา 7 ไฟต์ติด เขาแข็งแรงและหมัดดีมาก ส่วนจุดอ่อนเขาก็มีครับ เพราะนักมวยทุกคนมีจุดอ่อน แต่ขอไม่บอกดีกว่า เดี๋ยวพี่เขาแก้ทางได้ แต่บอกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้เห็นและน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนนับ แต่ต้องไม่ใช่ผม เพราะผมจะไม่ยอมแพ้ 2 ไฟต์ติดแน่นอน" นาบิล เริ่มกล่าว
"ไฟต์นี้สำคัญมาก เพราะผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์กับผู้ชนะระหว่าง ยอดไอคิว (อ.พิมลศรี) กับ แรมโบ้เล็ก ก็ดีใจที่มีโอกาสกลับไปทวงบัลลังก์อีกครั้ง แต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากมองข้ามพี่เสือคิม ผมจะทำให้เต็มที่ เพื่อคว้าชัยและได้ไปชิงเข็มขัดครับ"