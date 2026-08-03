ททท. จับมือ "บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์" ชวน 4 นักบิดดังออกเดินทางค้นพบเสน่ห์บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ร่วมกับสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในฐานะโปรโมเตอร์มอเตอร์สปอร์ตชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวโปรเจกต์คอนเทนต์พิเศษ “Buriram Check-in with Local Guide” ถ่ายทอดมุมมองใหม่ของการเดินทาง 4 นักแข่งดาวดังที่ออกไปสัมผัสเสน่ห์ของบุรีรัมย์ในหลากหลายมิติ ก่อนกลับมาทำหน้าที่ในสนาม เชื่อมประสบการณ์ระหว่างสนามแข่งขันกับเมืองบุรีรัมย์ ทำให้ทุกจุดเช็กอิน ทุกเมนูอาหาร และทุกกิจกรรม กลายเป็นส่วนหนึ่งของสุดสัปดาห์แห่งมอเตอร์สปอร์ต
นางสาวกาญจน์นภัทร จิรไกรพงศ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ กล่าวว่า บุรีรัมย์ในวันนี้ก้าวขึ้นเป็นทั้งเมืองกีฬาและจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มอีสานใต้ได้อย่างสะดวก โครงการ “Buriram Check-in with Local Guide” จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้พลังของกีฬาและคอนเทนต์ดิจิทัล ถ่ายทอดเสน่ห์ของบุรีรัมย์ผ่านมุมมองของนักกีฬา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางตามรอย และต่อยอดการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภูมิภาคอีสานใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม Sports Tourism ของ ททท.
ด้าน นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า บทบาทของฝ่ายจัดการแข่งขันยุคนี้ ไม่ได้จบแค่ในสนามด้วยการจัดการแข่งขันให้สนุกและมีมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างคุณค่าให้เกิดกับเมืองและเศรษฐกิจในพื้นที่ ความร่วมมือกับ ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ จึงเป็นการใช้พลังของมอเตอร์สปอร์ตเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อให้บุรีรัมย์เป็นจุดหมายที่ผู้คนอยากกลับมาอีกครั้ง แม้จะไม่มีการแข่งขันก็ตาม
เบื้องหลังการถ่ายทำคอนเทนต์ชุดนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดว่า "การแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นเมื่อไฟสตาร์ตดับ แต่เริ่มตั้งแต่วินาทีที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตเดินทางมาถึงบุรีรัมย์" โดยมี "ลูกปลา" สาวชาวบุรีรัมย์ รับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านและ Local Guide พาเหล่านักแข่งออกไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ธรรมชาติ และอาหารท้องถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองบุรีรัมย์ผ่านมุมมองของนักแข่ง ไม่ใช่การพาเที่ยวแบบทั่วไป แต่เป็นการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์เข้ากับโลกของมอเตอร์สปอร์ต ทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Race Weekend
Location 1 : Prepare |ศาลหลักมือง : "อิงค์" อัฏฐ์ อัศวานันท์ จากทีม Black Bull Racing นักแข่งรุ่น Super Sport 600cc. SS1 เดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ สถานที่ที่ชาวบุรีรัมย์นิยมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งขัน ก่อนแวะเติมพลังกับ "ปาท่องโก๋ชุมพล" ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังที่อยู่คู่เมืองบุรีรัมย์มายาวนาน สะท้อนอีกหนึ่งเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของคนในพื้นที่
Location 2 : Check-in |ช้าง อารีนา : "เบนซ์ เรซซิ่ง" อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช นักแข่งจาก Yamalube R-Series Team รุ่น R9 Cup เช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดอย่าง ช้าง อารีนา เดินลอดอุโมงค์นักเตะ พร้อมสัมผัสบรรยากาศสนามฟุตบอลมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวสายกีฬา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์
Location 3 : Warm Up |อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก : ปิดท้ายด้วย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว นักแข่งรุ่น Super Sport 600cc. SS1 Pro และ “ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ ผู้จัดการทีม จาก Idemitsu Honda Team Christmas ที่ออกเดินทางไปกับ ลูกปลา เพื่อวอร์มร่างกายด้วยการปั่นจักรยานรอบ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก พร้อมค้นหามุมถ่ายภาพวิวสวยและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ แนะนำอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวบุรีรัมย์ที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายและท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์
ทั้งนี้ “Buriram Check-in with Local Guide” เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และพันธมิตร เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ผ่านรูปแบบ Storytelling ที่เข้าถึงทั้งแฟนมอเตอร์สปอร์ตและนักเดินทางรุ่นใหม่ สะท้อนแนวคิด Sports Tourism ที่ใช้การแข่งขันกีฬาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทาง การใช้จ่าย และการกระจายรายได้สู่ชุมชน
แฟนความเร็วสามารถติดตามชมการแข่งขัน NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 16- 18 ตุลาคม 2569 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าทางขึ้น Grandstand สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่นั่งแกรนด์สแตนด์ ราคา 100 บาท / 1 วัน, บัตร VIP ราคา 500 บาท / 1 วัน (จำหน่ายบัตรเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2026