“เจ้ามอส” แข้งเมืองตรังโพสต์ตัดพ้อ แฟนบอลนำเสื้อที่แจกไปขาย ทั้งที่ตนต้องควักเงินซื้อเองทุกตัว

“มอส” รัฐศาสตร์ เมฆาสูตร กองกลางของ เมืองตรัง ยูไนเต็ด ทีมในศึกไทยลีก 3 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความรู้สึกผิดหวังหลังพบว่า เสื้อแมตช์วอร์นที่เจ้าตัวมอบให้แฟนบอลแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ถูกนำไปประกาศขายต่อในราคาสูง โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสียใจมากที่สุด เพราะตั้งใจมอบให้กับแฟนบอลที่อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไม่ใช่เพื่อนำไปหากำไร
เจ้าตัวเผยว่า เสื้อทุกตัวที่นำมาแจกนั้นใช้เงินส่วนตัวซื้อเอง เพื่อใช้แข่งขันในฤดูกาลถัดไป พร้อมยกตัวอย่างว่า หากเสื้อแข่งพูลแมตช์มีราคาตัวละประมาณ 700 บาท และแจก 10 ตัว ก็ต้องควักเงินถึง 7,000 บาท แต่กลับพบว่ามีผู้รับบางรายนำไปขายต่อในราคาประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อตัว
นอกจากนี้ รัฐศาสตร์ ยังระบุอีกว่า ตลอดแต่ละปีจะนำเสื้อที่สวมแข่งขันไปแจกแฟนบอลราว 15-20 ตัว เพราะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ แต่ขอความร่วมมือไม่ให้นำของที่ได้รับไปขายต่อ พร้อมเผยว่าขณะนี้พบแล้วอย่างน้อย 3-4 คนที่นำเสื้อไปขายและขายออกไปเรียบร้อย
พร้อมกันนี้ เจ้าตัวยังฝากถึงผู้ที่ต้องการขายเสื้อดังกล่าวว่า หากคิดจะปล่อยต่อ ขอให้ติดต่อมาหาตนโดยตรง เพราะยินดีรับซื้อคืนเอง ดีกว่าปล่อยให้เสื้อที่ตั้งใจมอบเป็นของขวัญแก่แฟนบอล กลายเป็นสินค้าสำหรับทำกำไร