ศึกเทนนิสสูงอายุประเภททีม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2569 คึกคัก ทำสถิติทีมเข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จบลงอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ สำหรับศึก “เทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม ประจำปี 2569” สำหรับนักกีฬาอายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ทีมชนะเลิศในถ้วย ก, ถ้วย ข และถ้วย ค นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการกีฬาไทย
ปีนี้ สมาคมฯ สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนทีมเข้าร่วมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของรายการแข่งขันประเภททีม สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกีฬาเทนนิสในทุกช่วงวัย และความนิยมที่ขยายตัวอย่างชัดเจนในระดับประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศตลอดทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากนักกีฬา กองเชียร์ และผู้สนับสนุนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างอบอุ่น
รายการจัดขึ้น ณ สนามเทนนิสมาตรฐานระดับโลก Crystal Sports G (at Palm Hills) มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 24 ทีม รวมผู้เข้าแข่งขัน 552 คน โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬาทีมชาติและนักเทนนิสระดับแถวหน้าของประเทศไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ แทมมารีน ธนสุกาญจน์, วริศ สอนบุตรนาค, ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย, กมลวรรณ บัวแย้ม, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, วรัญญา วงค์เทียนชัย, อรวรรณ ละมั่งทอง, เอกรินทร์ พิสุทธิอานนท์, สุนทร กล้าหาญ, อรรถพล ฤทธิวัฒนะพงศ์, วรพล ทองคำชู, วิทยา สำเร็จ, ปรียาการย์ สาลีวรโรจน์, ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส, พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช, นาตาชา เปลี่ยนวิถี, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ และธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์ เป็นต้น
ทุกแมตช์เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง นักกีฬาจากแต่ละทีมแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งฝีมือ ความมุ่งมั่น และน้ำใจนักกีฬา สะท้อนจิตวิญญาณของการชิงชัยที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงเป็นการแสวงหาชัยชนะ แต่ยังเป็นเวทีแห่งมิตรภาพ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกีฬา
คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จในปีนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสมาคมฯ ด้วยจำนวนทีมที่เข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงพลังของกีฬาเทนนิสที่เชื่อมโยงผู้คนต่างช่วงวัยได้อย่างงดงาม สมาคมฯ ภาคภูมิใจที่ได้สร้างเวทีแห่งโอกาสที่ผสานทั้งสุขภาพ มิตรภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมมุ่งยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล เพื่อผลักดันวงการเทนนิสไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เซอร์วิสไลน์ 2020 จำกัด (Dunlop), น้ำแร่เพอร่า และเครื่องดื่มเกลือแร่โพคารี่ สเวท ซึ่งมีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการแข่งขันสู่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์
สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ขอขอบคุณนักกีฬาทุกทีม กองเชียร์ ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ และทำให้รายการในปีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของวงการเทนนิสไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเวทีที่ดีที่สุดให้กับนักกีฬา และขับเคลื่อนกีฬาเทนนิสไทยสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน