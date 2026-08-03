พิชญาภัค ปราบจีน - วีรวิชญ์ เฉือนชนะ ประเดิมชัยหวดเวิลด์ เทนนิส เจ30 ที่ไทย

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (เวิลด์เทนนิส) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มวันแรก
การแข่งขันเริ่มด้วยรอบแบ่งกลุ่ม โดยในประเภทชายเดี่ยว (32 คน) แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน แข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ของกลุ่ม ได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน) ซึ่งแข่งขันแบบน็อกเอาท์เป็นต้นไป ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว ก็แข่งขันในรูปแบบเดียวกัน ในระบบชนะ 2 ใน 3 เซต กรณีเสมอกัน 1-1 เซต ในเซตที่ 3 ให้แข่งขันซูเปอร์ไทเบรก
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม ซี แมทช์แรก "ออมสิน" พิชญาภัค ศรีมุกข์ นักเทนนิสไทย มือ 961 เยาวชนโลก และยังเป็นมือวาง 3 ของรายการ ประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่ม เอาชนะ แพน จื้อเย่ จากจีน ซึ่งผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือก ได้ 2 เซตรวด 6-1, 7-5 พิชญาภัค ตุนชัยชนะแมทช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จ ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ชนะ ลารา เราติ จากฮ่องกง 2-0 เซต 6-2, 6-4
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม บี ระหว่างนักเทนนิสไทยด้วยกัน ตรัย ศรีเสน มือ 936 เยาวชนโลก และมือวาง 2 ของรายการ พบกับ "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ มือ 1765 เยาวชนโลก ผลปรากฏว่า เป็น วีรวิชญ์ ที่เฉือนชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-3, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 คว้าชัยแมทช์แรกไปครอง
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม แมทช์แรก กลุ่ม บี อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ แพ้ อัน ซุนมิน (2-เกาหลีใต้) 7-5, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 7-10 /กลุ่ม อี จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 5) ชนะ กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ 6-7(4-7), 5-4 Ret. (ป่วย)
กลุ่ม เอช พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล ชนะ พลอยเพชร ด้วงเขียว 6-1, 6-2 /กลุ่ม จี ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 7) ชนะ นาบา นิชาน (มัลดีฟส์) 6-4, 6-0 มะลิ อ่องลออ แพ้ กาเบรียลลา จูเลียนนา โคตซี (ออสเตรเลีย) 2-6, 2-6
กลุ่ม เอฟ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร ชนะ คาโรลินา คอสติอูโควา (ยูเครน) 6-4, 6-4 ปวีณอร นวลศรี (วาง 6) แพ้ ริโนะ ชินเด็น (ญี่ปุ่น) 4-6, 6-7(5-7)
ชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม แมทช์แรก กลุ่ม เอ เตชธรรม ศรีเสน แพ้ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (1-ญี่ปุ่น) 1-6, 2-6 ธรรมะ โคศิริ แพ้ คิม โนอาห์ (เกาหลีใต้) 4-6, 3-6 /กลุ่ม ซี ทู จารุมิลินท แพ้ แซ็ค เจอนูเดต์ (ฝรั่งเศส) 3-6, 3-6
กลุ่ม อี ศิวกร ฉวยกระโทก ชนะ ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 6-3, 6-4 /กลุ่ม เอฟ นราธิป เรืองศรี ชนะ โกตะ อิโนอุเอะ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-4 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น แพ้ แจ็ค คูเปอร์ (6-ฮ่องกง) 2-6, 4-6
กลุ่ม จี ธัชธวัช ยิบอินซอย แพ้ คัลลัม ชาร์คีย์ (สหราชอาณาจักร) 3-6, 2-6 วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ แพ้ เผิง ไคเฉิง (7-ไต้หวัน) 2-6, 2-6