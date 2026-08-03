“แอสตัน วิลล่า” ยกทัพดาวดังพรีเมียร์ลีกดวล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ศึกอุ่นเครื่องระดับโลก 4 ส.ค.นี้ ที่บีจี สเตเดียม

ฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อสโมสร แอสตัน วิลล่า ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และแชมป์ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ฤดูกาลล่าสุด ยกทัพนักเตะชื่อดังเดินทางมาเยือนไทย เพื่อลงสนามพบกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนำจากไทยลีก ในศึก “ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND” วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 ณ สนามบีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปี 2569 เมื่อทีมระดับแนวหน้าจากพรีเมียร์ลีกโคจรมาปะทะกับทีมแถวหน้าของไทยลีกต่อหน้าแฟนบอลชาวไทย ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ
ด้าน อูไน เอเมรี่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของแอสตัน วิลล่า นำทีมขนผู้เล่นระดับพรีเมียร์ลีกเดินทางมาร่วมทัวร์ครั้งนี้ นำโดย อเลฮานโดร การ์นาโช่ และ วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ สองแข้งชื่อดังที่พร้อมสร้างสีสันให้แฟนบอลไทยได้สัมผัสฝีเท้าอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ วลาดิเมียร์ วูโจวิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมเต็มที่สำหรับเกมนัดพิเศษ พร้อมตั้งใจส่งผู้เล่นให้ได้ลงสนามอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ และมองว่าเกมนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้จากแนวทางการทำทีมของเอเมรี่ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในเวทียุโรป
ส่วน พาตริก กุสตาฟส์สัน กองหน้าลูกครึ่งไทย-สวีเดนของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในเกมระดับโลก พร้อมยอมรับว่าอยากมีโอกาสดวลกับ วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ เป็นพิเศษ เนื่องจากต่างมีเชื้อสายสวีเดนเหมือนกัน พร้อมเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมเข้ามาให้กำลังใจนักเตะทั้งสองทีมในสนาม
ศึก “ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND” จัดขึ้นจากความร่วมมือของ Sync Circle ผู้ริเริ่มและผู้จัดงานหลัก, Pro Meet Elite ผู้ดูแลการบริหารโครงการและการตลาด, BG Sports ผู้รับผิดชอบการแข่งขันและการถ่ายทอดสด, MAIN STAND พันธมิตรสื่อ รวมถึงพันธมิตรผู้สนับสนุน ได้แก่ FC ONLINE, YAMAHA, Ari, Monomax, The Okura Prestige Bangkok และ ADIDAS โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับการจัดอีเวนต์กีฬาระดับโลกในประเทศไทย
นอกจากเกมการแข่งขันแล้ว ผู้จัดงานยังเตรียมกิจกรรมภายใน Fan Zone ให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน โดยจะเปิดพื้นที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เปิดประตูสนามเวลา 17.30 น. ก่อนเริ่มการแข่งขันในเวลา 19.30 น.
สำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน มีจำหน่ายในราคา 3,200 บาท, 2,800 บาท, 2,000 บาท และ 1,400 บาท แฟนบอลสามารถซื้อบัตรได้ผ่านเว็บไซต์ ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_astonvilla