มิติใหม่กีฬาไทย เพชรบูรณ์ ลั่นพร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ปีหน้า

เพชรบูรณ์ พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 31 เปิดมิติใหม่ เพื่อชูเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกรีฑาสูงอายุไทย
นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการแข่งขันฯ พร้อมด้วย นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 31 พ.ศ.2570 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ที่ห้องสกายบอลรูม โรงแรม อเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย ได้ร่วมแถลงข่าว โดยมีทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบริหารสมาคมและผู้แทนจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมแถลงข่าว อย่างคับคั่ง
นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการแข่งขันฯ กล่าวว่า สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยมีนโยบายแน่วแน่เพื่อยกระดับมาตรฐานกรีฑาสูงอายุและการแข่งขันให้เป็นสากล รวมทั้งให้ประชาชนในประเทศได้เรียนรู้การเล่นกีฬา ออกกำลังเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังหันมาสนใจกับการเล่นกีฬา
การแข่งขันครั้งนี้ได้เปิดมิติใหม่การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 31 จังหวัดเพชรบูรณ์ เราได้รวม 2 เกมเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อ “การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 31 พ.ศ.2570 พรีเซนต์เต็ดบาย ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” เพื่อให้นักกีฬาสูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพกรีฑาสูงอายุตามอุดมการณ์กีฬาสูงอายุระดับสากล ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ใช้กฏกติกาของสหพันธ์กรีฑาสูงอายุระหว่างประเทศ และมั่นใจว่าการแข่งขันกรีฑาสูงอายุที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นรายการแข่งขันที่รับความสนใจที่นักกีฬาได้แสดงศักยภาพเต็มกำลัง
“และในปีนี้ทางสมาคมยังมีนโยบายสนับสนุนนักกีฬากรีฑาสูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ เริ่มจากปลายเดือนสิงหาคม การแข่งขัน 2026 World Masters Athletics Championships Daegu เวิลด์ มาสเตอร์เกมส์ แอทเลติก แชมเปี้ยนชิพ แดกู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 ส.ค.–3 ก.ย. 2569 สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬากรีฑาสูงอายุและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมการแข่งขันกว่า 50 ชีวิต”
“ในเดือนพฤศจิกายน 2569 ยังมีกิจกรรมก่รแข่งขันมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่เมืองหวงซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทางสมาคมฯ ยินดีสนับสนุนนักกีฬาทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้”
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2570 กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2570 นี้
วัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มคุณค่าทางสังคมและการเปิดโลกทัศน์แก่นักกีฬาผู้สูงวัยตามนโยบายกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัดทุกภาคส่วน ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ในนามจังหวัดเพชรบูรณ์มีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ในการจัดการแข่งขัน และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงสถานที่พักสำหรับผู้เดินทางมาร่วมการแข่งขัน พวกเราพร้อมในการต้อนรับทุกท่านในการมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรา
จังหวัดเพชรบูรณ์ขอต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2569 จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่จะเดินทางมาจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้ง
ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพและความพร้อมสูง การแข่งขันครั้งนี้เราใช้สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสนามแข่งขัน
ด้านบุคลากรเรามีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ที่มีบุคลากรเฉพาะทางด้านกีฬา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ สมาคมรองรับการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามระเบียบการแข่งขันได้อย่างเต็มที่
ในส่วนสำคัญของการแข่งขัน เราได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันและจัดงานเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และจัดการท่องเที่ยวแบบวันเดียว (One Day Trip วัน เดย์ ทริป) เพื่อต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกด้วย
ด้านนายเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาสูงอายุไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย พรีเซนต์เต็ดบาย ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ซึ่งเราได้ร่วมสองเกมเข้าด้วยกัน
ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันตามกติกาสากล ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทลู่ ประเภทลาน วิ่งผลัด เดิน รวม 37 รายการ 14 กลุ่มอายุ ชาย/หญิง ใช้สนามแข่งขัน 2 สนาม คือสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ซึ่งในครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,200 คน จากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย 60 ชมรม และจากต่างประเทศจำนวน 15 ประเทศ มีชิงชัยกว่า 500 เหรียญทอง
การที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย พรีเซนต์เต็ดบาย ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งนี้ จึงสะท้อนศักยภาพจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างมีมาตรฐาน
และมากกว่าการชิงชัยในสนาม ยังเป็นเวทีแห่งมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของนักกีฬาจากทั่วประเทศ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.facebook.com/TVAATHAILAND หรือเพสบุ๊ค สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เพจหลัก, อีเมล์ tvaathailand@gmail.com โดยเปิดรับสมัครแต่ตั้งวันที่ 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2569 นี้