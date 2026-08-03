ไฮ-เทค ซิวแชมป์บาสเกตบอลไทยลีก 4 สมัยติด พร้อม ฟันเงินรางวัล 1 ล้านบาท

การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2569 "บาสเกตบอลไทยลีก (BTL) 2026" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 มี 10 สโมสรระดับท็อปของประเทศร่วมชิงชัย ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ การชิงชัยเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2 ในระบบชนะ 2 ใน 3 เกม คู่ระหว่าง แชมป์เก่า ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ พบกับ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ โดยเกมแรกเป็นทางแชมป์เก่าเอาชนะไปได้ก่อน 87-69 เกมนี้หากไฮ-เทคย้ำชัยได้อีกครั้งจะคว้าแชมป์ทันที แต่หากผู้ชนะเป็น ทีจีอี จะเสมอกัน 1-1 และต้องมีเกมที่ 3 ตัดสินต่อไป
ทีจีอีรวมใจกันมาสู้ได้อย่างสนุกในควอเตอร์แรก และสามารถทำคะแนนขึ้นนำแชมป์เก่าได้เล็กน้อยด้วยที่ 22-21 แต่พอเข้าควอเตอร์สองปุ๊บไฮ-เทคก็เริ่มแผลงฤทธิ์ พวกเขาได้ "แมน" ณัฐวีร์ พิทักษ์ภาวะสุทธิ กับ "หรั่ง" ณกรณ์ ใจสนุก ช่วยกันยิงสามคะแนนคนละลูกสร้างระยะห่างของช่องว่าง ทำให้แชมป์เก่าเล่นง่ายและสามารถสร้างโมเมนตั้มรัวสกอร์กลับมานำห่างผู้ท้าชิงไปถึง 50-36 อย่างสุดยอด
ไฮ-เทค แกร่งทั่วแผ่นจริงๆ แม้พวกเขาจะปล่อยพอยต์การ์ดที่คุมห้องเครื่องให้กับทีมมานานหลายไปอย่าง "อาร์ม" ณัฐกานต์ เมืองบุญ ออกไปในฤดูกาลนี้ แต่ "เตเต้" อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล ก็ก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ดี และเกมรับพวกเขาก็แข็งแกร่งที่สุดในลีกจากการที่วงในแต่ละคนคือแถวหน้าของทีมชาติไทย พิสูจน์ได้จากที่ไฮ-เทคเป็นทีมเดียวในลีกที่ทำผลงานไร้พ่ายต่อคู่แข่ง ลงเล่นมาทั้งหมด 17 เกม ชนะรวดทั้ง 17 เกม
อีกหนึ่งเรื่องคือการตัดสินใจที่จะดึงตัว 2 ผู้เล่นต่างชาติที่ร้ายกาจมาไว้ในทีมอย่าง ชาฮีด เดวิส กับ คาเรล กรีน 2 คนนี้เป็นส่วนผสมที่เล่นตัวทีมชาติของไฮ-เทคได้อย่างลงตัว ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตผลมากพอที่ทำให้พวกเขาทุบ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ในเกมที่ 2 นี้ด้วยสกอร์ 83-59 รวมผลสองเกมในรอบชิงชนะเลิศ ไฮ-เทค ชนะ 2-0 เกม คว้าแชมป์บาสเกตบอลไทยลีก หรือ บีทีแอล 2026 ไปครองพร้อมสถิติลงแข่ง 18 เกมในฤดูกาลนี้ ชนะรวดทั้ง 18 เกม อีกทั้งยังเป็นการครองแชมป์บาสเกตบอลไทยลีกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันอีกด้วย
แชมป์ไฮ-เทค ได้รับถ้วยเกียรติยศสุดยิ่งใหญ่พร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 1,000,000 บาท โดยรองแชมป์ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 700,000 บาท ส่วน อันดับ 3 ของการแข่งขันเป็นทาง ชูต อิท ดราก้อนส์ ที่เอาชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย ไปในรอบชิงอันดับ 3 ที่สกอร์ 104-91 คะแนน ชูตอิท รับเงินรางวัล 500,000 บาท
ฝั่งอันดับ 4 คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย รับเงินรางวัล 350,000 บาท ด้านอันดับที่ 5 บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ รับเงินรางวัล 250,000 บาท และอันดับที่ 6 พีเอ็นอาร์ยู ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท นอกจากนี้ทั้ง 10 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกทั้งหมดในปีนี้คือรวม 4 ทีมที่ตกรอบแรกเลกแรกไปก่อนประกอบด้วย แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ และ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส รับเงินรางวัลสนับสนุนทีมไปอีกทีมละ 200,000 บาทด้วยกัน
ขณะที่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมตำแหน่งต่างๆ ประจำทัวร์นาเมนต์ ประกอบด้วย รางวัลชูตติ้งการ์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ "เฟรดดี้" เฟรเดริค ลิช (ทีจีอี), รางวัลพอยต์การ์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ "เต้เต้" อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล (ไฮ-เทค) รางวัลสมอลล์ฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ เอเค ฟีล์ดส์ (ชูตอิท), รางวัลเพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ "โอม" ชนาธิป จักรวาฬ (ไฮ-เทค), รางวัลเซนเตอร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ "จูเนียร์" เอ็มมานูเอล เอเจสุ (ไฮ-เทค) และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (เอ็มวีพี) ประจำทัวร์นาเมต์ ได้แก่ "เฟรดดี้" เฟรเดริค ลิช (ทีจีอี) ที่เหมา 2 รางวัลไปครอง โดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งจะได้รับโล่รางวัลและเงินจำนวน 5,000 บาท