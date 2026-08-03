กกท. จับมือพันธมิตรเปิดแคมเปญ #มากกว่ามหกรรมกีฬา เปิดประสบการณ์การรับชม-เชียร์ เอเชียนเกมส์รูปแบบใหม่

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผู้ถือสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโกย่า 2026" ณ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จับมือหัวแถวทุกวงการในไทยและระดับโลก ทั้งกีฬา แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม วงการบันเทิง และสื่อดิจิทัลหลากหลายแพลตฟอร์ม สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ เตรียมเปิดฉากแคมเปญ #มากกว่ามหกรรมกีฬา ALL IN ASIAN GAMES มอบประสบการณ์การรับชม-เชียร์ เอเชียนเกมส์รูปแบบใหม่ที่เป็นมากกว่าเรื่องราวของกีฬาแบบเดิมๆ โดยได้ผสานกีฬารวมเข้ากับความหลากหลายที่ไร้ขีดจำกัดของทุกไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลให้แก่คนไทยทุกเจนเนอเรชั่นได้มีส่วนร่วมส่งพลังเชียร์ในรูปแบบของตัวเองและมีความสุขกับการชมเชียร์ครั้งนี้ หวังกิจกรรมสื่อสารภายใต้แคมเปญฯจะสร้างบรรยากาศและการรับรู้ไปในวงกว้างเพื่อรวมทุกพลังใจของคนไทยทั้งประเทศส่งแรงเชียร์ถึงทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโกย่า 2026" ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคมนี้
ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า “เอเชียนเกมส์ปีนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้าผลักดันเต็มกำลัง ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักกีฬา รวมถึงการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักกีฬาไทยพร้อมที่สุดในการลงแข่งขัน นอกเหนือจากการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่เหล่านักกีฬาแล้ว ในด้านของกำลังใจและแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยก็เป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน จึงขอชวนคนไทยทุกคนร่วมนับถอยหลังสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโกย่า 2026" ด้วยการเปิดตัวแคมเปญพิเศษ #มากกว่ามหกรรมกีฬา ALL IN ASIAN GAMES’ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้น ให้ผู้ชมชาวไทยได้มีส่วนร่วมและร่วมสัมผัสประสบการณ์การรับชม-เชียร์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโกย่า 2026" เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและส่งเสียงเชียร์ให้ดังไกลไปถึงทัพนักกีฬาไทยที่ประเทศญี่ปุ่น
“โดยแคมเปญเชียร์ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการชม-เชียร์กีฬาอย่างสนุกและมีความสุข รวมถึงสามารถส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยในรูปแบบความชื่นชอบของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ให้แก่ผู้คนทุกช่วงวัยในสังคมเรา มั่นใจว่าจะเข้าถึงและขยายการมีส่วนร่วมในการชมกีฬาฯ สู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งแฟนกีฬาทั่วประเทศ กลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน วัยทำงาน กลุ่มคอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์ต่างๆ หรือกลุ่มวัฒนธรรมแฟนด้อมของเหล่าศิลปิน ขอให้ติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผ่านการประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์ม”
สำหรับไฮไลท์แคมเปญ #มากกว่ามหกรรมกีฬา ALL IN ASIAN GAMES ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
-งานเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการและเปิดตัวพันธมิตรทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวช่องทางการรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโกย่า 2026" ทาง Digital TV ช่อง NBT, TSports7,9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORT, ไทยรัฐ TV 32 และ PPTV บนแอป AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX ทั้งทีวีและออนไลน์ พร้อมพบเหล่าทีมชาติไทยร่วมงาน
-รอพบการเปิดตัว ‘Asian Games 2026 Ambassador’ ครั้งแรก! ที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนตอกย้ำคอนเซ็ปท์ “มากกว่านักกีฬา”
-เปิดความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในประเทศไทย ที่จะเนรมิตภาพลักษณ์ใหม่ของเหล่านักกีฬาไทย รวมถึงเซอร์ไพรส์! การร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับประเทศในเรื่องของชุดนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขัน
-ไฮไลท์ช่องทางการโปรโมททั่วประเทศในทุกแพลตฟอร์ม และโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงความน่าสนใจของคอนเทนท์ภายใต้คำว่า ‘มากกว่ามหกรรมกีฬา’ ทยอยปล่อยให้คนไทยได้ชมหลากหลายแง่มุมนอกเหนือจากแมทช์การแข่งขัน
และอีกหนึ่งความพิเศษของการแข่งขันฯในครั้งนี้ คือเป็นครั้งแรกของการบรรจุ 6 กีฬาใหม่ที่จะแข่งขันกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโกย่า 2026" ที่ทีมชาติไทยมีโอกาสการลุ้นเหรียญจากเหล่านักกีฬาดาวรุ่งที่โด่งดังทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่
กีฬาเทคบอล (Teqball) กีฬาที่เป็นส่วนผสมระหว่างฟุตบอลและเทเบิลเทนนิส แต่กลับเข้าทางนักกีฬาไทยที่มีพื้นฐานกีฬาตะกร้ออยู่ในสายเลือด โดยครั้งนี้ทางทีมไทยมีเป้าหมายทั้งหมด 3 เหรียญทอง จาก 3 ประเภทการแข่งขัน คือประเภทคู่หญิง นำโดย “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ “หยก” จุฑาทิพย์ กันทะธง คู่มือ 1 ของโลกและแชมป์โลกปี 2025, ประเภทคู่ชาย “สอ” สรศักดิ์ เทาศิริ กับ “ตุ้ม” จีรติ จันทร์เลียง คู่รองแชมป์โลก 2025 และประเภทคู่ผสม “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ “ต้น” พักตร์พงษ์ เดชเจริญ คู่มือ 2 ของโลก และรองแชมป์โลก 2025
พาเดล (Padel) กีฬาที่รวมทักษะเทนนิสกับสควอชไว้ด้วยกัน เล่นบนสนามขนาดเล็กกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วเอเชีย ทีมไทยได้มีลุ้นจาก การแข่งขันทั้ง 2 รายการ คือชายคู่ โดย อรรณพ ราเวอล์, สเตฟาโน มอชโชลา คู่หญิง นำโดยดาวรุ่ง นาตาลี นาคประเสริฐ ที่เคยพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ 6 ของเอเชียในศึกเอเชีย คัพ ที่กาตาร์มาแล้ว และ ดาเรศ ศรีรุ่งเรือง
จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ประเภทผาดโผน (Freestyle BMX) นำทัพโดย รุ่งเรือง ภามี และ สายธาร เพ็ชรนุ่ม ในการแข่งประเภท Park
กระดานโต้คลื่น (Surfing) ลุ้นดาวรุ่งคนล่าสุด อิซซี่ อิสซาเบล เฟย์ ฮิกส์ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติที่น่าจับตามองที่สุดผู้สร้างผลงานแชมป์ระดับนานาชาติและกำลังก้าวสู่มือวางอันดับ 3 ของเอเชีย และ แอนนิสซา ฐิตา ฟลินน์ ดีกรีแชมป์โลกโฟลว์บอร์ด 3 สมัย
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) นำโดย 2 นักกีฬาไทย ประกอบด้วย กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน ในรุ่น 54 กิโลกรัมหญิง และ ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม ในรุ่น 71 กิโลกรัมโมเดิร์นชาย
เทควันโดเสมือนจริง (Virtual Taekwondo) เป็นการแข่งขันเทควันโดรูปแบบใหม่ที่ต่อสู้กันในโลกเสมือนจริง โดยนักกีฬาต้องสวมแว่น VR (อุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริงแบบสวมศีรษะ) พร้อมเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ ของร่างกายเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและแรงปะทะ ฝ่ายใดพลังต่อสู้หมดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ โดย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้รับโควตาจากสหพันธ์เทควันโดเอเชีย ในประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) บุคคลหญิง และมีการคัดเลือกนักกีฬาจนได้ตัวแทนคือ ศศิกานต์ ทองจันทร์
รอติดตามกิจกรรมเต็มรูปแบบภายใต้แคมเปญ #มากกว่ามหกรรมกีฬา ALL IN ASIAN GAMES ได้ตลอดเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2569 นี้ โดยสามารถอัพเดตความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทาง Facebook Fanpage: SAT Thailand Sports Nation, Stadium TH และ The Standard Sport