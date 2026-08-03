ไทยอยู่โถ 1 จับสายเอเอฟซียู-17 เอเชียนคัพ 2027

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี เตรียมจัดพิธีจับสลากศึก AFC U17 Asian Cup™ Uzbekistan 2027 Qualifiers ที่ สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
การจับสลาก จะแบ่งเป็น 7 กลุ่ม และมี 7 ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย ไทย, ยูเออี, โอมาน, มาเลเซีย, เมียนมา, สปป.ลาว, คีร์กิซสถาน โดยมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด 35 ชาติ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชาติ
การแบ่งโถ จะคำนวนจากผลงาน 3 ครั้งที่ผ่านมา คือ ปี 2026 คำนวณ 100 เปอร์เซ็นต์, ปี 2025 คำนวณ 50 เปอร์เซ็นต์ และปี 2023 คำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ โดย 9 ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2025 ประกอบไปด้วย อุซเบกิสถาน (เจ้าภาพรอบสุดท้าย), ออสเตรเลีย, ซาอุดีอาระเบีย, ทาจิกิสถาน, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, เกาหลีใต้ และ กาตาร์ที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้าย โดยอัตโนมัติ
สำหรับการแบ่งโถ มีดังนี้
โถ 1 : เยเมน, ไทย (เจ้าภาพ), อินโดนีเซีย, ยูเออี (เจ้าภาพ), อินเดีย, โอมาน(เจ้าภาพ), อิหร่าน
โถ 2 : มาเลเซีย (เจ้าภาพ), อิรัก, บังกลาเทศ, เติร์กเมนิสถาน, เมียนมา (เจ้าภาพ), คูเวต, สปป.ลาว (เจ้าภาพ)
โถ 3 : อัฟกานิสถาน, ซีเรีย, บาห์เรน, จอร์แดน, คีร์กิซสถาน (เจ้าภาพ), ฮ่องกง, ปาเลสไตน์
โถ 4 : ปากีสถาน, มองโกเลีย, สิงคโปร์, เลบานอน, ฟิลิปปินส์, ไชนีส ไทเป, ภูฏาน
โถ 5 : กัมพูชา, มาเก๊า, บรูไน, หมู่เกาะนอร์เทิร์น มาเรียนา, มัลดีฟส์, ศรีลังกา, กวม
การแข่งขัน AFC U17 Asian Cup™ Uzbekistan 2027 Qualifiers จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อคัดเลือกหา แชมป์กลุ่ม 7 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup™ Uzbekistan 2027 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 12-29 พฤษภาคม 2569 ที่จะหา 8 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี 2027 ที่กาตาร์ ต่อไป