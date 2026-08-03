“โรส” กานต์พิชชา อดีตนักยิมนาสติกทีมชาติเปิดศูนย์ฟื้นฟูร่างกายย่านเพชรเกษม

"น้องโรส" กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาดีกรีทีมชาติไทย เปิดตัว The Wellness Studio ยกระดับการฟื้นฟูร่างกายอย่างมีมาตรฐาน เชิญคนกีฬาและนักธุรกิจปรเชาชนคนทั่วไปมาใช้บริการราคาสุดพิเศษ 90 นาที 450 บาท ณ สโมสรจินตนา ซอยเพชรเกษม 81
เปิดอย่างเป็นทางการ The Wellness Studio สตูดิโอเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูร่างกายของบรรดานักกีฬาและแระชาชนทั่วไป ที่ให้บริการการแช่น้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อช่วยฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยคนทั่วไปดูแลสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมี “น้องโรส" กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย ที่ผันตัวเองมาเปิดธุรกิจดูแลสุขภาพนักกีฬา เป็นเจ้าของ ซึ่งในงานเปิดตัว มี น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมแลพผู้จัดการทีมชาติ และคณะกรรมการบริหารรวมถึงนักกีฬายิมนาสติก ได้เดินทางมาร่วมอวยพรและแสดงความยินดี
"น้องโรส" กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาดีกรีทีมชาติไทย ผู้ก่อตั้ง The Wellness Studio เผยถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูร่างกายที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ โดย The Wellness Studio เป็นสตูดิโอเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูร่างกาย ปัจจุบันให้บริการการแช่น้ำร้อนและน้ำเย็น ช่วยฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยคนทั่วไปดูแลสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน
"แรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริง จุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์การเป็นนักกีฬา ตนเห็นว่าการฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวไม่พอ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกวิธี แต่ในพื้นที่ยังไม่มีสถานที่ที่เน้นเรื่องนี้อย่างจริงจัง หลายคนต้องจัดการเองซึ่งอาจไม่ถูกต้องและส่งผลเสียได้ ตนจึงตั้งใจสร้างสถานที่ที่ทุกคนเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ทั้งนักกีฬาและประชาชนทั่วไป
"ปัจจุบันสตูดิโอควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน–เย็นให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และมีแผนเพิ่มบริการซาวน่าและนวดเพื่อการฟื้นฟูในอนาคตอันใกล้ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการดูแลร่างกายของนักกีฬาในจังหวัด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการระดับสากลค่ะ"
"น้องโรส" กล่าวเพิ่มเติมว่า ประโยชน์และวิธีการใช้บริการการแช่น้ำแต่ละช่วงเวลามีจุดประสงค์แตกต่างกัน ได้แก่ ช่วงเช้า: ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ปลุกร่างกายให้สดชื่น ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย หรือช่วงบ่าย–เย็นสนับสนุนการฟื้นตัว ลดอาการปวดเมื่อย เตรียมความพร้อมสำหรับวันถัดไป ปิดท้ายด้วยน้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายลึกซึ้ง ลดความเครียด และช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทางเราจึงเน้นการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง"
”น้องโรส“ ยังกล่าวเสริมพร้อมระบุว่า แนวทางดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มนักกีฬาเท่านั้น จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาใช้บริการ ณ The Wellness Studio จะได้รับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ณ สโมสรจินตนา เพชรเกษม 81 มีที่จอดรถให้บริการ ร้านเริ่มเปิดเฉพาะวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น.ถึง 21.00 น. ราคาเริ่มต้น 90 นาที 450 บาท และมีแบบเพคเกจ 10 ครั้ง 4,200 บาท เท่านั้น