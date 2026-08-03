เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายระดับดีเยี่ยม เตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) ชุดเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ทรงเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) ตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร ณ ศูนย์กายภาพ สนามฝึกซ้อมของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ Seagrave Training Centre (LCFC Training Ground) สหราชอาณาจักร
การทดสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อให้มีสมรรถภาพที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยผลการทดสอบปรากฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (Excellent) ด้วยคะแนน 4.33 จาก 5 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมทางด้านสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ก่อนเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2569