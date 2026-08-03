กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมบอดี้ฟิตเช็คสมรรถภาพทางกายนักเรียนที่ระยอง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเด็กไทย Body Fit พิชิตเกณฑ์สมรรถภาพทางกายในสถานศึกษาณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของเด็กและเยาวชน (Sports Science Showcase) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางณัฏฐวี แสงอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา ร่วมงาน
ทั้งนี้ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดกิจกรรม “เด็กไทย Body Fit พิชิตเกณฑ์สมรรถภาพทางกายในสถานศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับช่วงวัย อันจะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในระยะยาว โดยจัดขึ้นใน 4 โรงเรียนจาก 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย รร.มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี, รร.ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง, รร.วัดป่าประดู่ จ.ระยอง และ รรวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธ์ ประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บูธกิจกรรม Workshop และให้บริการประเมินสมรรถภาพทางกาย เช่น Body Fit พิชิตเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย, ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน, ประสานสัมพันธ์ของร่างกาย, ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา, ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬา และยังมีกิจกรรมการแสดงคีตะมวยไทย กิจกรรม Inspriation talk พูดสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 785 คน
ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่า “กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการประเมินสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายที่เหมาะสม และการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองจนมีระดับสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถรักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นการปลูกฝังพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ”