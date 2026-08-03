แอสตัน วิลล่า ลงซ้อมมื้อสุดท้ายที่ทรู บีจี สเตเดียม ก่อนดวล บีจีพียู ศึกเอเชีย ทัวร์

ทัพนักเตะ แอสตัน วิลล่า สโมสรชั้นนำจากอังกฤษ เจ้าของแชมป์ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก นำโดย อูไน เอเมรี่ เฮดโค้ชของทีม พร้อมด้วย จอห์น แม็คกินน์ กัปตันทีม, อเลฮานโดร การ์นาโช่, วิกตอร์ ลินเดอเลิฟ และ แทมมี อับราฮัม ลงฝึกซ้อมที่สนาม ทรู บีจี สเตเดียม เพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศ ก่อนลงสนามในเกมนัดพิเศษ
การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการแข่งขันฟุตบอลรายการ “แอสตัน วิลล่า เอเชีย ทัวร์” ซึ่ง แอสตัน วิลล่า จะลงสนามพบกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (บีจีพียู) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม โดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเวลา 19.30 น.
บรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความสนใจของแฟนฟุตบอลที่ต่างเฝ้ารอชมฟอร์มของเหล่าดาวดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งพร้อมลงสนามมอบความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยในแมตช์พิเศษครั้งนี้