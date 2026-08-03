พรีเมียร์ลีกทำมีมคนหน้าเหมือน ชี้ "ซานเชซ" ผู้รักษาประตูเชลซี เหมือน "ดำ เอสโซ่" ดาวร้ายหนังไทย

เรียกเสียงฮาให้แฟนบอลทั่วโซเชียล เมื่อ TikTok ของพรีเมียร์ลีกร่วมเล่นกระแสไวรัล “คนหน้าเหมือนฉัน” ด้วยการจับคู่ โรเบิร์ต ซานเชซ ผู้รักษาประตูของเชลซี กับ ชาติชาย งามสรรพ์ นักแสดงรุ่นใหญ่คนดังของไทย
ทั้งนี้ “เก่ง” ชาติชาย เป็นที่จดจำจากจากแฟนๆหนังชาวไทยในบท “ดำ เอสโซ่” ในภาพยนตร์ 2499 อันธพาลครองเมือง เมื่อปี 2540 รวมถึงบท “เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)” ในละคร บุพเพสันนิวาศ เมื่อปี 2561
งานนี้ทำเอาแฟนบอลชาวไทยทั้งขำทั้งเซอร์ไพรส์ เพราะไม่คิดว่ากระแสมีมดังจะไปถึงบัญชีทางการของพรีเมียร์ลีก แถมยังเลือกตัวละครไทยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาอีกด้วย จนคอมเมนต์แห่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนจริงจนเถียงไม่ออก