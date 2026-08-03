'สุรศักดิ์' ลุยอำนาจเจริญ แก้ปัญหาสนามกีฬาค้างคา 10 ปี ขีดเส้นต้องเสร็จพร้อมใช้งานภายในปี 2570

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอย่างเร่งด่วน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม "ลุยสางปัญหา" โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญที่ล่าช้าและยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้จริงภายในปี 2570
เมื่อเวลา 10.30 น. ของวานนี้ (2 ส.ค. 69) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล และ นางสุขสมรวย วันทนียกุล ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ, ส.ส.ญาณีนาถ เข็มนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของจังหวัดอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง, สระว่ายน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ, สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และไล่บี้ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ" ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของจังหวัดที่ประสบปัญหาความล่าช้าค้างคามาเป็นเวลากว่า 10 ปี ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะได้รับมาอย่างยาวนาน
นายสุรศักดิ์ กล่าวย้ำอย่างหนักแน่นว่า "กระทรวงฯ ได้กำชับและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนอย่างเด็ดขาด โครงการที่ค้างคามาเป็นสิบปีจะต้องถูกขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อไปได้ และสนามกีฬากลางแห่งนี้จะต้องสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในปี 2570 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้"
รัฐมนตรีฯ ระบุเพิ่มเติมว่า หากสนามกีฬากลางแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นการพลิกโฉมศักยภาพของจังหวัดอำนาจเจริญในหลายมิติ ได้แก่ ด้านกีฬาและสุขภาพ รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับจังหวัดและภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเยาวชน และเป็นพื้นที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสำหรับประชาชน ส่วนด้านเศรษฐกิจ ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเม็ดเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอำนาจเจริญอย่างยั่งยืน
การลงพื้นที่แบบเจาะลึกในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไม่ปล่อยผ่านปัญหาที่เรื้อรัง มุ่งมั่นเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้กลับมามีชีวิต เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างแท้จริง
เมื่อเวลา 10.30 น. ของวานนี้ (2 ส.ค. 69) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล และ นางสุขสมรวย วันทนียกุล ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ, ส.ส.ญาณีนาถ เข็มนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของจังหวัดอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง, สระว่ายน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ, สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และไล่บี้ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ" ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของจังหวัดที่ประสบปัญหาความล่าช้าค้างคามาเป็นเวลากว่า 10 ปี ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะได้รับมาอย่างยาวนาน
นายสุรศักดิ์ กล่าวย้ำอย่างหนักแน่นว่า "กระทรวงฯ ได้กำชับและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนอย่างเด็ดขาด โครงการที่ค้างคามาเป็นสิบปีจะต้องถูกขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อไปได้ และสนามกีฬากลางแห่งนี้จะต้องสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในปี 2570 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้"
รัฐมนตรีฯ ระบุเพิ่มเติมว่า หากสนามกีฬากลางแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นการพลิกโฉมศักยภาพของจังหวัดอำนาจเจริญในหลายมิติ ได้แก่ ด้านกีฬาและสุขภาพ รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับจังหวัดและภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเยาวชน และเป็นพื้นที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสำหรับประชาชน ส่วนด้านเศรษฐกิจ ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเม็ดเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอำนาจเจริญอย่างยั่งยืน
การลงพื้นที่แบบเจาะลึกในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไม่ปล่อยผ่านปัญหาที่เรื้อรัง มุ่งมั่นเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้กลับมามีชีวิต เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างแท้จริง