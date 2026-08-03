กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหนุน “ช้างศึกน้อยเกมส์” เวทีกีฬาเยาวชนตชด. สร้างทั้งแชมป์และโอกาสชีวิต

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ช้างศึกน้อยเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากทั่วประเทศ ที่ผ่านพ้นไปเมื่อปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านกิจกรรมกีฬาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
พิธีปิดการแข่งขันนั้น จัดขึ้นที่สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนคณะครูและนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ตลอดการแข่งขัน “ช้างศึกน้อยเกมส์” ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทัพนักกีฬาจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์คะแนนรวมไปครองด้วยผลงาน 30 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน และ 23 เหรียญทองแดง พร้อมครองถ้วยพระราชทานฯ ได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาและบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างมาก
ภายในพิธีปิดดังกล่าว ยังมีการส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขัน “ช้างศึกน้อยเกมส์” ครั้งที่ 13 ให้แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ก่อนเข้าสู่พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความผูกพัน และความประทับใจ ถือเป็นการปิดฉากการแข่งขันในปีนี้ได้อย่างสมบูรณ์