หนุ่มวูบหมดสติกลางสวนลุม โชคดีเพื่อนนักวิ่งเป็นหมอช่วย CPR ทันเวลา เจ้าตัวเผยสาเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น

อุทาหรณ์สำหรับคนออกกำลังกาย เมื่อชายรายหนึ่งเกิดหมดสติล้มลงระหว่างวิ่งที่สวนลุมพินี ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนนักวิ่งที่รีบเข้าช่วยเหลือทันที
โชคดีที่ในจุดเกิดเหตุมีเพื่อนนักวิ่งซึ่งเป็นแพทย์ จึงรีบทำ CPR และช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที จนสามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ทั้งเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการในกลุ่มชุมชนนักวิ่ง ระบุว่าสาเหตุเกิดจาก เส้นเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาเน้นออกกำลังกาย แต่ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณคุณหมอและเพื่อนนักวิ่งทุกคนที่เข้าช่วยเหลือ พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์ว่า อยากให้เพื่อนๆทุกคนอย่ามองข้ามหรือละเลยเรื่องสุขภาพกันด้วย
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ หากละเลยการตรวจสุขภาพประจำปี และที่สำคัญ การมีผู้ที่สามารถทำ CPR ได้อยู่ในเหตุการณ์ อาจเป็นความแตกต่างที่แยกเส้นบางๆระหว่างการสูญเสียกับการรอดชีวิตได้จริง