สวัสดีวิลล่า! แอสตัน วิลล่า เดินทางถึงประเทศไทย เตรียมลับแข้งบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 4 ส.ค.นี้

แอสตัน วิลล่า เดินทางถึงประเทศไทย เตรียมปะทะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลก "ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND" 4 ส.ค. นี้
เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 ขุนพลแอสตัน วิลล่า กับสตาฟโค้ช ที่มี อูไน เอเมรี่ เฮดโค้ชชาวสเปน นำทัพนักเตะ นำโดย จอห์น แม็คกินน์ กัปตันทีม, ไทโรน มิงส์, แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, รอสส์ บาร์คลี่ย์, เอมิเลียโน่ บวนเดีย รวมถึงนักเตะใหม่อย่าง ชูเอา โกเมส และ อเลฮานโดร การ์นาโช่ เดินทางถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้วยสายการบิน Garuda Indonesia เที่ยวบิน GA8240 เมื่อเวลา 19.32 น. ท่ามกลางแฟนบอลต้อนรับอย่างอบอุ่น ขณะเดียวกัน เฮดโค้ชชาวสเปน และบรรดานักเตะ แจกลายเซ็น พร้อมกับถ่ายรูปกับแฟน ๆ กีฬาชาวไทยอย่างเป็นกันเอง
สำหรับโปรแกรมวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม อูไน เอเมรี่ นายใหญ่ "สิงห์ผงาด" จะนำนักเตะลงฝึกซ้อม ก่อนที่จะแถลงข่าวก่อนเกม ร่วมกับ วลาดิเมียร์ วูโจวิช กุนซือ "เดอะ แรบบิท" นอกจากนี้ ยังมีฟุตบอลคลินิก ที่มีตำนานนักเตะอย่าง เจมส์ เชสเตอร์ กับ อาเหม็ด เอลโมฮามาดี้ ร่วมกิจกรรมนี้
การแข่งขันนัดพิเศษ "ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND" ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Sync Circle ผู้ริเริ่มและผู้จัดงานหลัก, Pro Meet Elite ผู้ดูแลการบริหารจัดการโปรเจกต์และการตลาด, BG Sports ผู้ดูแลการแข่งขันและการถ่ายทอดสด และ MAIN STAND ในฐานะพันธมิตรสื่อ ซึ่งเกมระหว่าง แอสตัน วิลล่า กับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม คิกออฟเวลา 19.30 น.