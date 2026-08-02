ตะลุมพุก แบกน้ำหนัก 1 ปอนด์ดวล ฉลามชล ศึกมวยไทยพันธมิตร

ความเคลื่อนไหววงการมวยไทย จับตาไปที่คู่เอกศึกมวยไทยพันธมิตร ประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ เวทีเวิลด์สยาม สเตเดี้ยม ตะวันนา เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างสองนักชกดาวรุ่งฟอร์มแรง มุมแดง ตะลุมพุก ศ.ศศิวัฒน์ ยอดฝีมือวัย 18 ปีจากนครศรีธรรมราช ที่พกพาสถิติขึ้นสังเวียนกว่า 50 ไฟต์ โดดเด่นด้วยจังหวะฝีมือครบเครื่องและมีทีเด็ดในวงในที่ตั้งแขนขวางหน้าได้อย่างเหนียวแน่น ต่อน้ำหนัก 1 ปอนด์ แต่ฟอร์มล่าสุดสะดุดพ่ายน็อกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ทำให้ไฟต์นี้ต้องเน้นชกอย่างรัดกุมเพื่อเรียกความมั่นใจและฟอร์มเก่งกลับคืนมา
ทางด้านมุมน้ำเงิน ฉลามชล โหน่งบางทราย กำปั้นวัย 17 ปีจากชลบุรี ผู้ได้เปรียบทั้งน้ำหนักตัวที่พิกัด 118 ปอนด์และประสบการณ์ที่ผ่านศึกมามากกว่า 60 ไฟต์ กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดขีดหลังเก็บชัยชนะรวดมา 3 ไฟต์ติด แถมล่าสุดยังตะบันหน้าเอาชนะน็อกคู่แข่งมาได้อย่างเด็ดขาด
การชกครั้งนี้ วัดกันที่ ฉลามชลจะอาศัยความสดและแรงปะทะที่เหนือกว่า เดินหน้าเปิดเกมบุกกดดัน ตะลุมพุก ซึ่งเสียเปรียบน้ำหนัก 1 ปอนด์ ต้องอาศัยลูกดึงจังหวะและชิงความได้เปรียบจากวงในเพื่อสยบความร้อนแรงของคู่ชก แฟนหมัดมวยพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดกับการประชันฝีมือของทั้งคู่ในค่ำคืนนี้
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