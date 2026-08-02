ฟุตซอลไทย อัด อัฟกานิสถาน 6-1 คว้าชัยสองนัดรวด รั้งจ่าฝูงศึกคอนติเนนทัล 2026

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี การแข่งขันคอนติเนนทัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 (Continental Futsal Championship 2026) นัดที่สอง ฟุตซอลชายทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก ลงสนามพบกับ อัฟกานิสถาน ทีมอันดับ 21 ของโลก
เกมแรก ฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชนะ นิวซีแลนด์ 6-0 ขณะที่ อัฟกานิสถาน เป็นการลงเล่นนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้
เกมนี้ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น 5 คนแรก เป็น ธีระวัตร แก้ววิลัย (GK), วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์, ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์, เชาว์วาลา ศรีอาวุธ
เริ่มเกมทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลได้เยอะกว่าพยายามทำเกมรุกเพื่อหาจังหวะยิงประตูขึ้นนำให้ได้ เกมาถึงนาทีที่ 9 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ จากลูกฟรีคิก เชาว์วาลา ศรีอาวุธ ไหลบอลมาให้ อิทธิชา ประภาพันธ์ ได้ยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟผู้รักษาประตูอัฟกานิสถาน
จากนั้นนาทีที่ 14 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 รณชัย จูงวงษ์สุข วางบอลมาให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ได้พลิกตัวยิงด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเข้าประตูไป
ถัดมานาทีที่ 18 ไทย มีจังหวะลุ้นยิงประตูเพิ่ม เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ตัดบอลได้จากผู้รักษาประตูอัฟกานิสถาน ก่อนจ่ายมาให้ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ได้แปด้วยขวาบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดาย ทำให้จบครึ่งแรก ไทย ขึ้นนำ อัฟกานิสถาน 1-0
ครึ่งหลังนาทีที่ 25 ผู้ตัดสินต้องไปเช็ค VS จากจังหวะบอลไปโดนแขนของ อาหมัด เอสมาเอลี ผู้รักษาประตูอัฟกานิสถานนอกกรอบเขตโทษ ก่อนกลับมาให้ใบแดงไล่ออกจากสนามไป ทำให้อัฟกานิสถาน ต้องเหลือผู้เล่น 4 คนเป็นเวลา 2 นาที
ต่อมานาทีที่ 27 ไทย ได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ จ่ายบอลมาหน้าประตูให้ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ ได้ยิงจ่อๆเข้าไป
ก่อนที่นาที 32 ไทย บวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ จ่ายบอลมาให้ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ได้ยกบอลข้ามตัว ผู้รักษาประตูอัฟกานิสถานเข้าประตูไป
นาทีที่ 35 อัฟกานิสถาน ตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-3 จากการยิงจ่อๆหน้าประตูของ โมฮัมหมัด โมราดี
จากนั้นนาทีที่ 37 ไทย ได้ประตูเพิ่มเป็น 4-1 วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ จ่ายบอลมาหน้าประตูให้ ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ ได้ยิงจ่อๆเข้าประตูไป
ถัดมานาทีที่ 38 ไทย หนีห่างออกไปเป็น 5-1 จากลูกฟรีคิก เชาว์วาลา ศรีอาวุธ ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
ท้ายเกมนาทีที่ 39 ไทย ยิงประตูปิดกล่องเป็น 6-1 ศิรวิทย์ บัวทองเลิศ พาบอลหลบผู้เล่นอัฟกานิสถานก่อนจ่ายมาให้ มินธาดา ภิรมย์อยู่ ได้ยิงในกรอบเขตโทษเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย เอาชนะ อัฟกานิสถาน 6-1 คว้าชัยสองนัดรวม รั้งจ่าฝูงศึก คอนติเนนทัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 ส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ เวียดนาม ชนะ นิวซีแลนด์ 4-1
โปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันคอนติเนนทัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม ทีมอันดับ 22 ของโลก ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now