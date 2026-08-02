เพจลูกยางเวียดนามทำใจไม่ได้ แอดมินประกาศปิดชั่วคราว 1 สัปดาห์ หลังสาวไทยบุกทุบคาบ้านขาด 3 เซต

ควันหลงแมตช์หยุดโลก วอลเลย์บอล ซีวี คัพ 2026 สนามแรก ที่ทีมลูกยางสาวไทยบุกทุบเวียดนามกระจุยถึงถิ่น 3-0 เซต 25-18, 25-17, 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
ล่าสุดเพจกูรูวอลเลย์บอลเวียดนามชื่อดังเพจหนึ่งถึงกับออกอาการ "หัวใจสลาย" ฉับพลัน โดยโพสต์ข้อความตัดพ้อปนขำๆว่า “ขออนุญาตปิดแอ็กเคานต์ 1 สัปดาห์นะครับ สภาพจิตใจไม่พร้อมใช้งานแล้ว แพ้ตั้งแต่บอลแรก จนรู้สึกว่าตำราเรียนทั้งชีวิตไม่มีความหมาย เหลือเวลาอีก 20 วันให้เตรียมใจรับแรงกระแทกจากเกาหลีใต้ ขอตัวไปนอนคลุมโปงก่อนครับ ขอบคุณและสวัสดี 😂”
ปกติของเกมกีฬามีแพ้มีชนะ แต่เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยไม่น้อยก็ส่งกำลังใจให้แอดมินเวียดนามรีบฟื้นฟูหัวจิตหัวใจให้พร้อมกลับมาใช้งานไวๆ เพราะสุดสัปดาห์หน้า วันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ ยังมีแมตช์ให้ทั้งสองทีมต้องเจอกันอีกในเลกที่ 2 โดยคราวนี้ทีมสาวไทยเตรียมเปิดบ้านรอรับที่เชียงใหม่แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นแมตช์ที่สนุกและเดือดไม่แพ้เลกแรกแน่นอน