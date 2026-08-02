ลับอาวุธเต็มสูบ! “เทรนเนอร์หวัง” ติวเข้ม “เสือคิม” มั่นใจหมัดหนักถึง “นาบิล” มีร่วง

“เทรนเนอร์หวัง” สมหวัง มาทอง เทรนเนอร์มือทองแห่งค่ายมวยพีเค.แสนชัย เปิดเผยว่าได้เสริมลูกหนักแบบจัดเต็มให้กับ “เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค.” กำปั้นดุจากจันทบุรี ไว้ใช้เล่นงาน “นาบิล อานาน” คู่ชกดีกรีอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในการสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle 25 ที่จะระเบิดความมันขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้ ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น.
การเตรียมความพร้อมของ “เสือคิม” ในไฟต์นี้ยังคงได้ “เทรนเนอร์หวัง” เข้ามารับหน้าที่ช่วยล่อเป้า ฝึกซ้อมเคล็ดวิชาให้เหมือนทุกไฟต์ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดทาง “เทรนเนอร์หวัง” ได้ออกมาเผยแนวทางการฝึกซ้อมสำหรับไฟต์สำคัญครั้งนี้ พร้อมการันตีว่าแฟนมวยทั่วประเทศจะได้เห็น “เสือคิม” เปิดเกมสู้แบบไม่มีถอยอย่างแน่นอน
“ไฟต์นี้ เสือคิม เจองานหนัก เพราะ นาบิล ได้เปรียบเรื่องช่วงชกค่อนข้างมาก จากที่เราทำการบ้านกันมา มองว่าไม่มีทางเลือกอื่น นอกจาก เสือคิม ต้องยอมเป็นนักลงทุน ยอมเจ็บตัวหน่อย เพื่อแลกกับการเดินฝ่าอาวุธเข้าไปสู้ในระยะประชิด เพราะถ้ายืนวงนอก ยังไงก็โดนเล่นงานแน่”
“ด้านการซ้อม ผมติวลูกหนักให้ เสือคิม เป็นพิเศษ เพราะต้องเอาความหนักแรงและความอดทนเข้าสู้ นอกจากนี้ ยังเตรียมอาวุธไว้เซอร์ไพรส์อีกหลายอย่าง แต่ยังบอกไม่ได้ อยากให้ทุกคนรอดูบนเวที รับรองว่าไฟต์นี้จะได้เห็น เสือคิม เดินบี้ใส่ตั้งแต่ต้นเกมแน่นอน ส่วนเรื่องอาวุธก็มั่นใจว่าหนักพอ ถ้า นาบิล พลาดโดนเข้าเต็ม ๆ มีสิทธิ์ร่วงครับ”