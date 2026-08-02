ปิดฉาก GLO Cup 2026 THE FINAL "พระแม่มารีสาทร" คว้าแชมป์ U13 "ปทุมคงคา" ซิวถ้วย U15 พร้อมได้ 30 แข้งลุ้นฝึกบอลที่ญี่ปุ่น

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 THE FINAL ซึ่งจัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2569
ในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย รวมถึง ธีรศิลป์ แดงดา และ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมงานที่ร่วมสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขัน
พระแม่มารีสาทร ผงาดแชมป์ประเทศไทย U13 สมัยแรก
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เป็น พระแม่มารีสาทร ตัวแทนจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม ก่อนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการดวลจุดโทษเอาชนะ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ 3-2 หลังเสมอกันในเวลา 1-1
ก่อนที่ในรอบชิงชนะเลิศ พระแม่มารีสาทรจะเฉือนเอาชนะ โรงเรียนปทุมคงคา 1-0 คว้าแชมป์ประเทศไทย GLO Cup 2026 THE FINAL รุ่น U13 ไปครองเป็นสมัยแรกขณะที่รอบชิงอันดับ 3 บีซีซี เอฟซี เอาชนะ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ 2-0 คว้าอันดับ 3 ไปครอง
ปทุมคงคา สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ U15
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โรงเรียนปทุมคงคา สร้างผลงานยอดเยี่ยม หลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งในรุ่น U13 และ U15 ก่อนคว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่น U15 ได้สำเร็จ
รอบรองชนะเลิศ ปทุมคงคาเอาชนะ บียู หนองกี่ เอฟซี 3-1 ก่อนเดินหน้าต่อในรอบชิงชนะเลิศ และเอาชนะ โรงเรียนกันทรารมณ์ 2-0 คว้าแชมป์ GLO Cup 2026 THE FINAL รุ่น U15 มาครองเป็นสมัยแรก
ขณะที่รอบชิงอันดับ 3 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด แชมป์เก่าเมื่อปีที่ผ่านมา ต้องดวลจุดโทษกับ บียู หนองกี่ เอฟซี หลังเสมอกันในเวลา 1-1 ก่อนเป็นอัสสัมชัญ ยูไนเต็ดที่เอาชนะไป 3-2 คว้าอันดับ 3 ไปครอง
นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 THE FINAL ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO STAR 2026 โดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่ GLO STAR Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพ ก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 3 คน รวม 6 คน เพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ GLO STAR U13 2026
1.ภูริภัทร หมื่นตุ (แก่นนครวิทยาลัย)
2. พีรดลย์ มาลาศรี (อคาเดมีหนองบัวพิชญเอฟซี)
3. อรุชา ทับทิมเทศ (อัสสัมชัญศรีราชา)
4. ณัฐกิตติ บุราณรม (รร.โสมาภาพัฒนา)
5. สุทธิพงศ์ ผดุงเดช (ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี)
6. อัฐฐพล ศรีสวย (กันทรารมย์)
7. ปกรณ์เกียรติ พึ่งไพศาล (ภัทร อคาเดมี)
8. เอกมงคล ลุนนากัน (ใจฟ้า อคาเดมี)
9. อัครเดช ศรีระสันต์ (สวัสดีบวร อคาเดมี)
10. ธวัชชัย เจริญชัย (อัสสัมชัญศรีราชา)
11. ติณณ์ วิลัย (ใจฟ้า อคาเดมี)
12. เศรษฐวัฒน์ เสี่ยงสลัก (ปทุมคงคา)
13. พชร โอชารส (บ้านเก่าวิทยา)
14. ลูคัส จอห์น โฮมเมอร์ (พระแม่มารีสาทร)
15. ภคพล ศรีปัดถา (ใจฟ้า อคาเดมี)
รายชื่อ GLO STAR U15 2026
1. เมธัส คำเลิศ (พรามแบงค็อก)
2. ณัฐวัฒน์ แดนกาไสย (หนองบัวพิชญ เอฟซี)
3. นราวิชญ์ บุษบงค์ (กันทรารมณ์)
4. เตภัทร ผุดผ่อง (KDCกีฬาโคราช)
5. ปิยภัทร บุตรลักษณ์ (พัทยา ยูไนเต็ด)
6. ตาญุดดีน อารอมะ (พีระยาหมัดสปอร์ต อคาเดมี)
7. ปรวัฒน์ สมนึก (รร.มัธยมตากสินระยอง)
8. ธนภูมิ จอดนอก (บียู หนองกี่ เอฟซี)
9. พาทิศ ไชยดี (ปทุมคงคา)
10. วรากร รินทะชัย (พระแม่มารีสาทร)
11. นันทภัค ภู่เกตุ (โรงแรมเมเปิ้ล บางนา ฟุตบอลคลับ)
12. ฆณศัพท์ ยิ้มสำราญ (ปทุมคงคา)
13. ปกรณ์ บุญทา (รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
14. สุรพศ อานนท์ (พีระยาหมัดสปอร์ต อคาเดมี)
15. ภูริวัชร์ บัวเจริญ (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การแข่งขัน GLO Cup สะท้อนถึงความตั้งใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ พร้อมส่งเสริมให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัย ความรับผิดชอบ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
“สิ่งสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงผลแพ้ชนะ แต่คือการที่เยาวชนจากทั่วประเทศได้รับโอกาสมาอยู่บนเวทีเดียวกัน ได้เรียนรู้การแข่งขัน ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และได้เห็นว่าความพยายามของพวกเขาสามารถนำไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้”
“สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหวังว่า GLO Cup จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย และโครงการ GLO STAR จะช่วยเปิดประตูให้เด็ก ๆ ที่มีความฝันได้ก้าวไปสัมผัสประสบการณ์ในระดับนานาชาติ”
ขณะที่ พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า GLO Cup 2026 ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยจากทุกภูมิภาค และการที่นักเตะจำนวนมากได้รับโอกาสลงแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาพวกเขาทั้งในฐานะนักกีฬาและการใช้ชีวิต
การปิดฉาก GLO Cup 2026 THE FINAL จึงไม่ใช่เพียงการได้ทีมแชมป์ประเทศไทย แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบทใหม่สำหรับนักเตะเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ GLO STAR และกำลังจะได้เดินหน้าสู่โอกาสครั้งสำคัญในระดับนานาชาติต่อไป
สรุปรางวัลต่างๆหลังจบการแข่งขัน
สรุปผลรางวัล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (U13)
รางวัลแฟร์เพลย์ U13: บีซีซี เอฟซี
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม U13: ณรงค์ ทั่งเรือง (ทีมพระแม่มารีสาทร)
รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม U13: ปิติพัฒตน์ ลีซีทวน (ทีมโรงเรียนปทุมคงคา)
รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม U13: สุทธิพงศ์ ผดุงเดช (ทีมปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่)
รางวัลกองกลางยอดเยี่ยม U13: ลูคัส จอห์น โฮมเมอร์ (ทีมพระแม่มารีสาทร)
รางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม U13: เศรษวัฒน์ เสี่ยงสลัก (ทีมโรงเรียนปทุมคงคา)
รางวัลดาวซัลโว U13: กันตพัชญ์ เข็มทอง (ทีมบีซีซี เอฟซี) — ยิงได้ 6 ประตู
รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ U13: ลูคัส จอห์น โฮมเมอร์ (ทีมพระแม่มารีสาทร)
รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 3: ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ รับรางวัล 20,000 บาท
รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2: บีซีซี เอฟซี รับรางวัล 50,000 บาท
รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1: โรงเรียนปทุมคงคา รับรางวัล 100,000 บาท
รางวัลทีมชนะเลิศ GLO CUP 2026: พระแม่มารีสาทร รับรางวัล 300,000 บาท
สรุปผลรางวัล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15)
รางวัลแฟร์เพลย์ U15: โรงเรียนกันทรารมณ์
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม U15: นายกรวิชญ์ ธนูศิลป์ (ทีมโรงเรียนปทุมคงคา)
รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม U15: ทัตเทพ ปัตลา (โรงเรียนปทุมคงคา)
รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม U15: นราวิชญ์ บุษบงค์ (โรงเรียนกันทรารมณ์)
รางวัลกองกลางยอดเยี่ยม U15: ฆณศัพท์ ยิ้มสำราญ (โรงเรียนปทุมคงคา)
รางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม U15: ณัฐพงษ์ ศรีสวย (โรงเรียนกันทรารมณ์)
รางวัลดาวซัลโว U15: หมายเลข 9 ธนภูมิ จอดนอก (บียู หนองกี่ เอฟซี) — ยิงได้ 6 ประตู
รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ U15: ฆณศัพท์ ยิ้มสำราญ (โรงเรียนปทุมคงคา)
รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 3: บียู หนองกี่ เอฟซี รับรางวัล 20,000 บาท
รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2: อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด รับรางวัล 50,000 บาท
รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1: โรงเรียนกันทรารมณ์ รับรางวัล 100,000 บาท
รางวัลทีมชนะเลิศ GLO CUP 2026: โรงเรียนปทุมคงคา รับรางวัล 300,000 บาท