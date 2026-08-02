MMA ไทยเดินทางกลับถึงบ้านหลังคว้ารวม 4 เงิน 9 ทองแดง ศึกชิงแชมป์เอเชีย

ทัพนักกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หลังสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชีย (GAMMA Asian Championships) โดยคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ พัฒนาการ และความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยในการก้าวขึ้นสู่ระดับนานาชาติ
ขณะเดียวกัน สมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครการแข่งขันกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้สโมสรสมาชิกและนักกีฬาได้สมัครเพิ่มเติม ทาง https://smoothcomp.com/en/event/32833
นอกจากนี้ จากกระแสเรียกร้องของสโมสรและนักกีฬาทั่วประเทศ สมาคมเตรียมเปิดรับสมัครการแข่งขันรายการ TAMMA Thailand Open ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2569 เพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตจากทั่วประเทศ ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้แสดงศักยภาพและเฟ้นหายอดฝีมือเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบสุดท้าย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป
สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนตุลาคม 2569 โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน สร้างโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ และพัฒนาฐานนักกีฬาสำหรับก้าวเข้าสู่ทีมชาติไทยในอนาคต โดยติดตามรายละเอียดการสมัคร กติกาการแข่งขัน และกำหนดการอย่างเป็นทางการได้ทางเพจ TAMMA