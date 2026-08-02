สาวไทย อัด เวียดนาม 3 เซตรวด คว้าแชมป์SEA V Cup 2026 เลกแรก

ทีมนักตบสาวไทย ฟอร์มยังยอดเยี่ยม ตบสยบเจ้าถิ่น เวียดนาม 3-0 เซต คว้าแชมป์สนามแรก วอลเลย์บอลหญิง 6th SEA V Cup 2026
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 6th SEA V Cup 2026 เลกแรก ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังจาก ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ประเดิมสนามนัดแรก เอาชนะ อินโดนีเซีย มา 3-1 เซต ต่อด้วยชนะ ฟิลิปปินส์ 3-2 เซต มี 5 แต้ม ล่าสุดมาลงสนามนัดที่สาม พบกับ "เจ้าภาพ" เวียดนาม ที่ชนะมา 2 นัด มี 6 แต้ม ซึ่งทีมนักตบสาวไทย มีเป้าหมายเดียวนั่นคือต้องเอาชนะ เวียดนาม ให้ได้เท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ วอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026 สนามแรก
เกมนี้ "โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นชุดแรก นำโดย ณัฏฐณิชา ใจแสน เซตเตอร์ที่รายการนี้รับหน้าที่กัปตันทีม พร้อมด้วย ปพัชญา พลทำ, กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ศศิภาพร จันทวิสูตร, แก้วกัลยา กมุลทลา และตัวรับอิสระ กัลยรัตน์ คำวงษ์ ส่วน เวียดนาม นำมาโดย ทราน ธิ ทานห์ ทุย กัปตันทีม
สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า แมตช์ทีมนักตบสาวไทย ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้เกมบุกที่หลากหลาย ตบทำแต้มเอาชนะไป 3-0 เซต 25-18, 25-17, 25-14
ส่งผลให้ทีมนักตบสาวไทย ทำผลงาน ชนะทั้ง 3 นัด มี 8 แต้ม คว้าแชมป์สนามแรก วอลเลย์บอลหญิง 6th SEA V Cup 2026 ได้สำเร็จ ส่วนเวียดนาม ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 แต้ม จบในอันดับ 2
สำหรับการแข่งขันเลกที่สอง จะกลับมาแข่งขันที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ปีะเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2569
โปรแกรมแข่งขัน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม เวลา 13.00 น. : อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม, เวลา 16.30 น. : ฟิลิปปินส์ พบ ไทย, วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 13.00 น. : เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์, เวลา 16.30 น. : ไทย พบ อินโดนีเซีย และ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 13.00 น. : ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย และเวลา 16.30 น. : ไทย พบ เวียดนาม
เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทาง วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ The Concert application หรือเว็บไซต์ theconcert (1 คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้ 2 วัน วันละ 1 ใบ )
และทาง OFFLINE เปิดขายวันเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือ รับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทาง : ช่อง ONE31 และทางแอปพลิเคชัน oneD