“มิกซ์-ธนัช” ผงาดแชมป์ SS600 สองสนามติด “ข้าวกล้อง” บู๊เดือดคว้าที่ 2 ศึก BRIC Superbike สนาม 2

ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างสุดมันส์ สำหรับการแข่งขันรายการ BRIC Superbike 2026 สนามที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา เสิร์ฟความเร้าใจระดับห้าดาวให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งบนอัฒจันทร์และหน้าจอถ่ายทอดสด
โดยขุนพลนักบิดฮอนด้า ยังคงโชว์ฟอร์มดุเดือด สร้างผลงานระดับท็อปคลาสให้ได้ลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้ตลอดทั้งเรซ
ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันตกเป็นของรุ่น Super Sport 600cc (SS1 Pro) เมื่อจ่าฝูงฟอร์มร้อนแรง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จาก IDEMITSU HONDA TEAM CHRISTMAS พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมจากตำแหน่งโพลโพซิชั่น ทะยานขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นเรซ ก่อนจะรักษาระยะห่างและกดเวลายกระดับความเร็วหนีคู่แข่งไปเรื่อยๆ จนผงาดรับธงหมากรุกคว้าชัยชนะไปครองแบบม้วนเดียวจบ สร้างสถิติคว้าแชมป์ 2 เรซติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี
ความเร้าใจยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร นักแข่งหมายเลข 20 จาก RAYBRIG TURANO HONDA TCK RACING TEAM ที่ออกสตาร์ตในกริดที่ 3 สร้างช็อตไฮไลต์ของวันด้วยการเปิดศึกดวลเดือดไล่บี้กับแชมป์เก่าอย่างดุเดือด ชนิดที่กล้องถ่ายทอดสดไม่สามารถตัดภาพไปมุมอื่นได้
ท้ายที่สุดเจ้าตัวโชว์ความนิ่งเบียดคว้าอันดับ 2 มาครองได้อย่างสุดมันส์ ประเดิมโพเดียมแรกในฤดูกาล 2026 ให้กับตัวเองได้อย่างสวยงาม
ขยับมาที่รุ่น Super Sport 250cc (SS1 Pro) สองนักบิดดาวรุ่งฮอนด้าโชว์สปิริตการไล่ล่าตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยม โดย "เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 21 จาก PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING แม้จะต้องออกสตาร์ตจากกริดที่ 10 แต่ก็อาศัยจังหวะและความนิ่ง ค่อยๆ ไต่อันดับฝ่าดงคู่แข่งจนสามารถพารถแข่งเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 6 ได้สำเร็จ
ส่วนทางด้าน “ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง หมายเลข 5 จาก RAYBRIG TURANO HONDA TCK RACING TEAM ที่ออกสตาร์ตจากกริดที่ 12 บู๊แหลกไม่แพ้กัน ฝ่ากลุ่มกลางขึ้นไปต่อสู้กับกลุ่มหัวแถวอย่างเมามันส์ ก่อนจะคว้าอันดับที่ 7 เก็บแต้มสำคัญสะสมได้สำเร็จทั้งคู่
อย่างไรก็ตาม "ไฮเปค" กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จาก PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING ไม่ได้ลงแข่งขันรุ่น Super Sport 600cc (SS1 Pro) เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก่อนรอบควอลิฟาย แต่มาร่วมเชียร์ทีมติดขอบสนาม ร่วมส่งกำลังใจให้กลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลุยต่อในเรซถัดไป
สำหรับการแข่งขัน BRIC Superbike สนามที่ 3 จะกลับมาระเบิดความมันส์กันอีกครั้งในวันที่ 16-18 ตุลาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
โดยสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์: https://facebook.com/HondaRacingTeamTH