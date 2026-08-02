“มาดามแป้ง” อัดฉีด 2 ล้านบาท หากช้างศึกจบแชมป์กลุ่มอาเซียนคัพ

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ชื่นชม ทีมชาติไทย สายเลือดใหม่ หลังแสงให้เห็นถึงความกระหาย และ อยากพิสูจน์ตัวเอง พร้อมอัดฉีด 2 ล้านบาท หากจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์อาเซียน 2026
ช้างศึก เก็บ 6 แต้มเต็มจาก 2 เกมแรก ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม เริ่มจากประเดิมบุกไปชนะ สปป.ลาว 5-0 และ ล่าสุดเปิดบ้านชนะ มาเลเซีย 2-0 ท่ามกลางแฟนบอล 16,000 คน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 1 สิงหาคม 2569
“มาดามแป้ง” กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ ไม่ใช่ ฟีฟ่า เดย์ ทำให้เราขาดแกนหลัก และ เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคน แต่จาก 2 เกมแรก สิ่งที่เห็น และ น่าชื่นชม คือเรื่องของความกระหาย ความสู้ และ ความอยากโชว์ศักยภาพของผู้เล่นสายเลือดใหม่ เช่น ยศกร บูรพา ที่กล้ายิงจุดโทษ ในเกมกับ มาเลเซีย ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งตัวเอง และ ทีม ก่อนที่เราชนะไปด้วยสกอร์ 2-0 รวมถึง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ที่ทำประตูได้ 2 เกมติดต่อกัน”
“นอกจากกลุ่มผู้เล่นเลือดใหม่ ที่น่าชื่นชมแล้ว ต้องชื่นชมผู้เล่นซีเนียร์ ที่ช่วยประคองทีมชุดนี้ได้ดีด้วย ทั้ง สารัช , กัมพล หรือ มานูเอล ทอม เบียรห์ ทำให้ 2 เกมแรก เราเก็บได้ 6 คะแนนเต็ม และ ยังไม่เสียประตู เป็นผลงานภาพรวมที่ดี และ ทำให้โอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศ เปิดกว้างมากขึ้น”
”ส่วนคืนนี้ ทีมจะเดินทางไปที่ ประเทศฟิลิปปินส์ แป้ง บอกทุกคนว่า เพื่อเติมเต็มขวัญ และ กำลังใจ ถ้าสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในฐานะแชมป์กลุ่มได้ จะให้โบนัส 2 ล้านบาท ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทีมชุดนี้ต่อไปด้วย แน่นอนว่าทุกเกมเยือน ไม่ใช่เกมที่ง่าย แต่ด้วยสปิริตทีมในตอนนี้ เชื่อมั่นว่าเราทำได้”
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม พบกับ ฟิลิปปินส์ ทีมอันดับ 135 ของโลก ที่ สนามกีฬา นิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก ในเมือง คาปาส ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now