ระเบิดศึกบาสเยาวชน JB League 2026 รุ่น V 3 ทีมฟอร์มโหด กวาดชัย 2 นัดรวด

เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและเต็มไปด้วยความเร้าใจสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการ Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ในรุ่น V อายุ 12-13 ปี ซึ่งประเดิมสนามสัปดาห์แรกไปเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนนานาชาติ DLTS ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มจากผู้ปกครองและแฟนบาสเกตบอลที่เข้ามาชมเกมแบบติดขอบสนาม โดยแต่ละทีมต่างงัดฟอร์มเก่ง โชว์ทักษะและแทกติกสู้กันยิบตาบนคอร์ทแข่งขันที่จัดเตรียมไว้ตามมาตรฐานระดับสากล
ไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์เปิดสนามตกเป็นของ Black Panthers, Electric Eagles และ Midnight Mambas แชมป์เก่าจากรุ่น JV โดยทั้งสามทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและเฉียบขาดทั้งเกมรุกและเกมรับ สามารถคุมจังหวะและทำแต้มเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสองวันติด ขณะที่ทีมอื่นๆ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม รูปเกมดำเนินไปอย่างคู่คี่สูสีและลุ้นระทึกกันทุกควอเตอร์
สำหรับสรุปผลการแข่งขันในสัปดาห์แรก มีรายละเอียดสกอร์ดังต่อไปนี้
ผลการแข่งขันวันที่ 1 สิงหาคม 2569
Golden Raptors 61 - 92 Black Panthers
Iron Dragons 43 - 74 Electric Eagles
Arctic Wolves 42 - 74 Midnight Mambas
Rhino Chargers 46 - 59 Shadow Sharks
ผลการแข่งขันวันที่ 2 สิงหาคม 2569
Midnight Mambas 52 - 42 Rhino Chargers
Shadow Sharks 47 - 60 Arctic Wolves
Electric Eagles 61 - 46 Golden Raptors
Black Panthers 74 - 46 Iron Dragons
ภาพรวมของการเปิดฉากสัปดาห์แรกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันเทียบชั้นลีกอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดเวทีแจ้งเกิดให้ดาวรุ่งดวงใหม่ประดับวงการ
นอกจากนี้แฟนยัดห่วงทางบ้านยังได้รับชมอรรถรสความมันส์แบบจัดเต็ม ผ่านการถ่ายทอดสดทาง AMARIN ONLINE และ Junior Ballers League Thailand
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