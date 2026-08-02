แฟนมวยวิจารณ์สนั่น “รามาดาน” เอาแต่คายฟันยาง-ทิ้งตัวไฟต์บดชนะโจฮัน อีกฟากชี้ช่องบอก ONE เปิดทางให้ทำ

ควันหลงศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ในพิกัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ศึก ONE ลุมพินี 164 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ รามาดาน ออนดาช กำปั้นเลบานอน อาศัยความเก๋าเบียดชนะคะแนน โจฮัน กาซาลี จอมซ่าวัย 19 ปี ไปได้ กลายเป็นดราม่าเดือดหลังเกม เมื่อแฟนมวยจำนวนมากออกมาวิจารณ์ชี้ว่าเป็นชัยชนะที่ไม่สมศักดิ์ศรี
หลังจบไฟต์ โลกโซเชียลระอุทันที เมื่อแฟนหมัดมวยจำนวนมากรุมวิจารณ์แท็กติกของ รามาดาน ที่งัดลูกเล่นสารพัดมาใช้บนเวที ทั้งการตั้งใจคายฟันยาง และการแกล้งทิ้งตัวถ่วงเวลา ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งและทำลายความต่อเนื่องของเกม
อย่างไรก็ตาม มีแฟนมวยรายหนึ่งออกมาโพสต์จุดประเด็นวิเคราะห์กติกาของ ONE ไว้อย่างน่าสนใจว่า “สิ่งที่รามาดานทำ ไม่ใช่การโกง แต่คือเท็กติกที่กติกาเปิดช่องให้ทำได้ โดยสรุปเหตุผลที่แท็กติกนี้ใช้งานได้จริงใน ONE โดยเจ้าตัวระบุว่า
“เทคนิคที่สามารถใช้ในกติการายการ ONE ได้ คายฟันยาง แกล้งทิ้งตัวแบบพม่า ถือเป็นเทคติกหนึ่งที่นักมวยนำมาใช้ได้ มันสามารถใช้ถ่วงเวลา ใช้ทำลายความต่อเนื่อง และยังพักหายใจได้
แถมในรายการ ONE ไม่มีการให้คะแนนทรงมวย อาการมวย ให้แต่อาวุธมวย เทคนิคพวกนี้ถือว่าใช้งานได้ดีในรายการนี้ เพราะ ONE เป็นมวยไทยผสมผสาน เป็นเกมส์กีฬา ไม่ใช่เน้นเป็นศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยเดิมๆของเรา ฉนั้น เทคติกเหล่านี้ถือว่าทำได้ และ เก๋าเกมส์ด้วยซ้ำ นั้นคือรูปแบบกีฬาและการให้คะแนนของ ONE
แต่ถ้าอยากดูการต่อสู้แบบไม่มีแท็คติก การคิดคะแนนแบบปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ มันต้องมองภาพรวมแบบ 5 ยก แล้วจะไม่มีลูกเทคติกเพื่อหวังคะแนนแบบนี้ให้เห็น”