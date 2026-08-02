สปาร์ตัน พัทยา 2026 ปิดฉากสร้างกระแสสุดปัง! เดินหน้าสู่เชียงราย Spartan SUPER World Champs ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 12-13 ธันวานี้ ที่สิงค์ปาร์ค เตรียมกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน จากทั่วโลก!
ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม! ศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา และ Spartan Kids ณ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี ปิดฉากสุดประทับใจ โดยภาพรวมตลอดการจัดงานมีนักกีฬาจากทั่วโลกเกือบ 5 พันคนเข้าร่วม สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 250 ล้านบาท ขณะที่วันสุดท้ายชิงชัยเข้มข้นในประเภท Super ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 25 ด่าน โดย "เรียวมะ ซูกาตะ" นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มญี่ปุ่นรักษาฟอร์มสุดแกร่ง ผงาดคว้าดับเบิ้ลแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่นักกีฬาคนไทยผลงานดีที่สุดยังคงเป็น "เบนซ์ วอริเออร์" ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องอีกประเภทเช่นกัน
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกับจังหวัดชลบุรี, Runrio Thailand และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา และ Spartan Kids ณ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2569 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Race พร้อมคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาท กระแสตอบรับสุดปัง! เดินหน้าสู่เชียงราย Spartan SUPER World Champs ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 12-13 ธันวานี้ ที่สิงค์ปาร์ค เตรียมกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน จากทั่วโลก!
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในประเภท Sprint ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 20 ด่าน และประเภท Super ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 25 ด่าน โดยบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยการชิงชัยกันอย่างสุดเข้มข้นกับอ่านอุปสรรคที่ตั้งตระหง่านท้าทายความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของบรรดาเหล่านักกีฬาสปาร์ตัน ซึ่งโดยภาพรวมตลอดการจัดงานมีนักกีฬาจากทั่วโลกเกือบ 5,000 คนเข้าร่วมชิงชัยครบทุกระยะ รวมทั้ง Spartan Kids Race ได้สร้างสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 2 พันคน เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และโลก รองจากประเทศจีน
ในส่วนของผลการแข่งขันของวันสุดท้ายไฮไลต์อยู่ที่ประเภทประเภท Super ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 25 ด่าน โอเวอร์ออล อีลิตชาย ซึ่งผลปรากฏว่า เรียวมะ ซูกาตะ นักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นวัย 29 ปี ยังคงรักษาฟอร์มแกร่งอย่างต่อเนื่องผงาดเข้าเส้ยชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 48.39 นาที ผงาดครองดับเบิ้ลแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากเมื่อวานนี้คว้าแชมป์ประเภท Beast ระยะทาง 21 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 30 ด่านไปแล้ว ตามมาด้วยอันดับ 2 สตานิสลาฟ ทิคโฮมิรอฟ จากรัสเซีย ทำเวลาได้ 54.14 นาที และอันดับ 3 ฮิโรกิ โคบาตะ อีกหนึ่งหนุ่มจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาได้ 55.40 นาที ส่วนทางด้านนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดยังคงเป็น “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ จากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ ทำเวลาได้ 1.03.29 ชั่วโมง รั้งอันดับ 7 โอเวอร์ออล อีลิตชายอีกด้วย
สำหรับศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา และ Spartan Kids ณ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สุดมัน และสร้างความประทับให้กับบรรดาเหล่านักกีฬาจากทั่วโลกเกือบ 5,000 คน รวมไปถึงน้องๆ นักกีฬา Spartan Kids ตัวน้อยที่เข้าร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองกันอย่างคึกคัก ทำให้ภาพรวมตลอดการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม และช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 250 ล้านบาท
นอกจากนี้ ได้เตรียมกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน จากทั่วโลก “Spartan SUPER World Champs” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 12-13 ธันวานี้ ที่สิงค์ปาร์ค จ.เชียงราย
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page Spartan Race Thailand https://www.facebook.com/spartanracethailand