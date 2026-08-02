“ลัลนา” ทะลุเมนดรอว์ศึกใหญ่หวด WTA 1000 โตรอนโต

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสหญิงไทย ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ ศึกใหญ่ เทนนิสดับเบิลยูทีเอ 1000 "เนขั่นแนล แบงค์ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 7,433,076 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 249,305,369 บาท ที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 1 ส.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก ลัลนา มืออันดับ 78 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 2 ของรอบคัดเลือก เอาชนะ เจิ้ง ฉินเหวิน มือ 123 โลก จากจีน 2-0 เซต 6-3, 6-4 ลัลนา ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ รอบแรก ไปพบ เอเมอร์สัน โจนส์ นักเทนนิสออสเตรเลีย มืออันดับ 139 โลก ที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นกัน
ขณะที่อีกหนึ่งนักเทนนิสไทย "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว มืออันดับ 111 ของโลก มือวางอันดับ 11 ของรอบคัดเลือก ไม่ผ่านรอบคัดเลือก แพ้ให้กับ รีเบคก้า สแรมโคว่า มืออันดับ 141 โลก จากสโลวาเกีย 0-2 เซต 1-6, 4-6
ภาพ : ฟ้าใหม่ เตชะพันธุ์ (Phamai Techaphan)