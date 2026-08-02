"ศิวกร" ปราบมือวาง 4 จากอินเดีย รอบคัดหวดไอทีเอฟ จูเนียร์ส เจ30

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (เวิลด์เทนนิส) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค. 2569 ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อคัดเอานักกีฬาชาย 8 คน และหญิง 8 คน ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ต่อไป โดยมีนักเทนนิสเยาวชนไทยประเดิมชัยได้สำเร็จ นำโดย ศิวกร ฉวยกระโทก ที่ระเบิดฟอร์มเอาชนะ ภาฟยะ ปอร์วาล มือวางอันดับ 4 ของรายการ จากอินเดีย ในประเภทชายเดี่ยว ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ทำให้ ศิวกร ผ่านเข้าไปลุ้นต่อในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทย มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ธัชธวัช ยิบอินซอย ชนะ เปา ซวนหลิน (จีน) 6-1, 6-3, ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (วาง 3) ชนะ หลิน หยู่ฉี (จีน) 6-1, 6-3
ยองเจ ทองรุ่ง ชนะ ฌักส์ รูเป (7-นิวซีแลนด์) 6-4, 6-3, วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ ชนะ เดแคลน ชุน เฮยโล (ฮ่องกง) 6-2, 6-0, วรเมธ บุญพึ่ง แพ้ โนอาห์ คาเนดะ-เฮสชัน (1-ออสเตรเลีย) 4-6, 0-6, พิระภัทร พิระภาค แพ้ อิชาน บาดากี (อินเดีย) 1-6, 3-6
เรโอะ อิอูจิ แพ้ ซัยด์ จูซับ (2-ออสเตรเลีย) 0-6, 1-6, พัทธดนย์ ไลอ้อน แพ้ อารัฟ กุปตา (อินเดีย) 3-6, 1-6, พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ แพ้ อาฮาน โซนี (ออสเตรเลีย) 4-6, 3-6
หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ณปภัช เสรยานนท์ (วาง 13) ชนะ มาโอะ ซากาโมโตะ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-3, เรมิ อิอูจิ ชนะ ราโมนา โค (2-ฮ่องกง) 4-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
พัทธ์ธีรา ตันพิพัฒน์ แพ้ ไคลา เกอร์กิส (1-ออสเตรเลีย) 4-6, 4-6, รดา ฉายสว่างวงศ์ แพ้ คุชิ คาเดียน (3-อินเดีย) 1-6, 0-6, ณชัญญา ธรรมมงคล แพ้ ยุก ยิง ซาง (5-ฮ่องกง) 2-6, 6-3 และ 4-10, พัชราพร โพธิ์ตาดทอง แพ้ ริโก้ พีนาร์ (12-ไต้หวัน) 3-6, 3-6
จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล แพ้ รูริ คาวาชิมะ (7-ญี่ปุ่น) 4-6, 2-6, พิรยา ทรัพย์พันแสน แพ้ พาน จื้อเย่ (10-จีน) 3-6, 3-6, สุกฤตา สุขแก้ว แพ้ จัง จี วอน (15-เกาหลีใต้) 4-6, 2-6