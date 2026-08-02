NIKI CLUB เนรมิตดาดฟ้า One Bangkok จัดงาน DANCE TILL DUSK สร้างปรากฏการณ์ Wellness มิติใหม่

“NIKI CLUB Presents DANCE TILL DUSK” จัดกิจกรรมสำหรับสายสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานการออกกำลังกาย ดนตรี และการสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพเข้าด้วยกัน โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ณ ชั้น 40 และชั้นดาดฟ้า (Rooftop) อาคาร One Bangkok Tower 3 กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ภายใต้แนวคิดการสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพในรูปแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกกำลังกายแบบ Aerobic Dance และกิจกรรม EDM Boxing ที่ผสมผสานการเคลื่อนไหวทางร่างกายเข้ากับเสียงดนตรี เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ภายในงานมีกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย ประกอบด้วย Dawn Class คลาส Aerobic Dance ร่วมกับ “เบเบ้–ธันย์ชนก” ไอดอลสายสุขภาพ ท่ามกลางบรรยากาศวิวเมืองกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา และ Dusk Class คลาส EDM Boxing จาก Splash Box Studio ที่ผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับจังหวะดนตรีอันเร้าใจ เพื่อสร้างความสนุก ความท้าทาย และแรงจูงใจในการออกกำลังกายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Coffee & Matcha Rave Party และ Sunset After Party เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านสุขภาพและการออกกำลังกายร่วมกัน รวมถึงการกำหนด Dress Code ตามสถานะหัวใจ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างบรรยากาศความสนุกสนานภายในงาน
โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เบสท์–รักษ์วนีย์ คำสิงห์ (Best Kamsing) นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์, มะปราง–อลิสา ขุนแขวง, เกรท–วรินทร ปัญหกาญจน์ และ ลีซอ–ธีรเทพ วิโนทัย ร่วมสร้างสีสันและส่งต่อแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย
สำหรับการจัดกิจกรรม “DANCE TILL DUSK” สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางกายและเห็นความสำคัญของการใช้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมองว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะที่ดี สังคมแห่งการเคลื่อนไหว และวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน