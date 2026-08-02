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"นายกแก้ว"จากยูยิตสูชนะขาด นั่งบอร์ดการกีฬาเป็นสมัยที่สอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 2 ส.ค.​ดร.ก้องศักด​ ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย​ นพ.มีชัย​ อินวู๊ด​ รองผู้ว่าการกีฬา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก

ทั้งนี้ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์​ จันทร์ดวงโตนายกสมาคมกีฬาวัดข้อแห่งประเทศไทย กับ "นายกแก้ว"ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายสุรเชษฐ์​ได้ 8 คะแนน ขณะที่ รศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ได้ 44 คะแนน โดยผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนได้ 84 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน 54 คน (เป็นบัตรดี 52 ใบ และบัตรเสีย​ 1 ใบ,​ ไม่ประสงค์ลวคะแนน​ 1​ ) ทำให้ รศ.ชาญชัย ได้เข้ามาเป็นบอร์ด กกท.สมัยที่​ 2
สำหรับเกณฑ์การเลือกตั้งหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วนั้น ได้ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอรายชื่อต่อ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป

ภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น​ รศ.ชาญชัย​ สุขสุวรรณ์​ นายกสมาคมกีฬา​ยูยิตสูแห่งประเทศ​ไทย​ กล่าวว่า​ ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการเลือกตั้งครั้งนี้​ ไม่ว่าจะเป็นท่านชัยภัก​ดิ์​ ศิริวัฒน์​, นายพิชัย​ ชุณหวชิร,​นายสุชัย​ พรชัยศักดิ์อุดม,​ คุณนวลพรรณ​ ล่ำซำ,​ คุณธนา​ ไชยประสิทธิ์​, ดร.สุวรรณ​า​ ศิลปอาชา,​ นายสันติ​โหลทอง,​รอ.ธรรมมนัส​ พรหม​เผ่า,​ คุณนฤมล​ ศิริวัฒน์​,นายสุนทร​ จารุมนต์รวมถึงท่านนายกสมาคมกีฬาทุกท่านที่ลงคะแนนเสียงให้​ ต้องขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ​ โดยหลังจากนี้คงต้องรอการพิจารณาเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นด้วยดีก็พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้แทนให้กับสมาคมกีฬาเป็นปากเสียงให้ทุกอย่าง​ โดยเฉพาะการประสานงานกับกองทุนพัฒนา​การกีฬาแห่งชาติ​ กับการกีฬาแห่งประเทศไทย​