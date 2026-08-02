"โชติรินทร์" เจ๋ง! คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว เทนนิสเยาวชนนานาชาติ เจ60 ที่มาเลเซีย

"น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า นักเทนนิสเยาวชนไทย มืออันดับ 346 เยาวชนโลก และมือวาง 1 ของรายการ ผงาดคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ สะสมคะแนนเยาวชนโลก เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับเจ60 รายการ "ไอโปห์ เปรัก 2026" ที่ประเทศมาเลเซีย หลังคว้าชัยเหนือ ลัลวา นาสวาร์ธานี มือ 1,195 เยาวชนโลก และมือวาง 7 ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3, 6-4 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2569
โชติรินทร์ ในวัย 16 ปี รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 60 คะแนน และนับเป็นความสำเร็จต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่รายการเดียวกัน 1 วันก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ นับเป็นแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว รายการที่ 4 ของโชติรินทร์ และเป็นแชมป์ประเภทหญิงคู่ รายการที่ 2 บนเส้นทางการแข่งขันเวิลด์เทนนิสระดับเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของ ปตท. หรือ PTT และสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี "โค้ชจิม" จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ และ "โค้ชบอย" อิทธิพล ศรีเสน เป็นผู้ฝึกสอนเทนนิส