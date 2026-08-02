"นายกแก้ว" จากยูยิตสูชนะขาด นั่งบอร์ดการกีฬาเป็นสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2569 ดร.ก้องศักด ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกีฬา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก
ทั้งนี้ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ จันทร์ดวงโตนายกสมาคมกีฬาวัดข้อแห่งประเทศไทย กับ "นายกแก้ว" ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย
ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายสุรเชษฐ์ได้ 8 คะแนน ขณะที่ รศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ได้ 44 คะแนน โดยผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนได้ 84 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน 54 คน (เป็นบัตรดี 52 ใบ และบัตรเสีย 1 ใบ, ไม่ประสงค์ลวคะแนน 1 ) ทำให้ รศ.ชาญชัย ได้เข้ามาเป็นบอร์ด กกท.สมัยที่ 2
สำหรับเกณฑ์การเลือกตั้งหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วนั้น ได้ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอรายชื่อต่อ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป
ภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น รศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นท่านชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์, นายพิชัย ชุณหวชิร,นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม, คุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณธนา ไชยประสิทธิ์, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา, นายสันติโหลทอง,รอ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า, คุณนฤมล ศิริวัฒน์,นายสุนทร จารุมนต์รวมถึงท่านนายกสมาคมกีฬาทุกท่านที่ลงคะแนนเสียงให้ ต้องขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ โดยหลังจากนี้คงต้องรอการพิจารณาเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นด้วยดีก็พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้แทนให้กับสมาคมกีฬาเป็นปากเสียงให้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการประสานงานกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กับการกีฬาแห่งประเทศไทย