"เกรียงศักดิ์ แสนสำโรง" ผงาดเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตเส้นทางสุดโหด ขี่จบรายการระดับโลก Red Bull Romaniacs 2026

วงการมอเตอร์สปอร์ตและเอ็กซ์ตรีมไทยต้องจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เมื่อ "เกรียงศักดิ์ แสนสำโรง" (Kriengsak Saensumrong) Class: ADVENTURE LITE หมายเลขการแข่งขัน (BIB) 1226 จากทีม TCT Thailand สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์และสภาพเส้นทางสุดทรหด กลายเป็น “คนไทยคนแรก ที่ขี่จบการแข่งขัน”ในรายการ Red Bull Romaniacs 2026 การแข่งขันแรลลี่ฮาร์ดเอนดูโร่ที่ได้รับการยกย่องว่าโหดที่สุดในโลก ณ ประเทศโรมาเนีย
ความสำเร็จเหนือความคาดหมายของนักบิดไทย
ก่อนที่การแข่งขันสุดหฤโหดนี้จะเริ่มต้นขึ้น เกรียงศักดิ์ ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ไว้ว่า
"เป้าหมายของผมในครั้งนี้คือ ขี่ให้จบการแข่งขัน... และของอีกหนึ่งสิ่งที่จะติดตัวผมไปตลอดการเดินทางนี้คือธงชาติไทยของเราครับ"
(Cr.TuuTCT)
และในวันนี้ เขาได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าความมุ่งมั่น ทักษะ และหัวใจที่แข็งแกร่งของคนไทย สามารถพิชิตสนามระดับโลกได้สำเร็จ การเข้าเส้นชัยของเกรียงศักดิ์ไม่ใช่เพียงความสำเร็จส่วนบุคคล แต่คือการนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจบนเวทีที่นักบิดทั่วโลกต่างใฝ่ฝัน
เกี่ยวกับ Red Bull Romaniacs: บททดสอบที่โหดที่สุดในโลก
รายการ Red Bull Romaniacs คือสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Hard Enduro Rally และ Adventure bike ที่มีความยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดรายการหนึ่งของโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภูมิประเทศภูเขาที่ยากจะเข้าถึงของเมืองประวัติศาสตร์ ซีบีอู (Sibiu) ประเทศโรมาเนีย โดยมีเอกลักษณ์ที่สร้างความท้าทายให้กับผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้:
ความโหดหินระดับโลก: ได้รับการขนานนามและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น The world's toughest Hard Enduro rally หรือสนามแข่งแรลลี่ฮาร์ดเอนดูโรที่ยากที่สุดในโลก
การแข่งขันสุดทรหดหลายวัน: นักแข่งต้องประลองความเร็วและทักษะในรอบ Prologue กลางเมืองเก่า ก่อนจะต้องออกไปเผชิญหน้ากับธรรมชาติออฟโรดบนภูเขา พื้นที่ป่าเขาลำไพร ร่องลึก โขดหินมหึมา และเนินชันสุดอันตราย ติดต่อกันยาวนานถึง 4 วันเต็ม
สนามรบของระดับตำนาน: เวทีนี้คือสถานที่ประลองฝีมือของยอดนักบิดระดับโลกที่มารวมตัวกัน อาทิ เกรแฮม จาร์วิส (Graham Jarvis) เจ้าแห่งฮาร์ดเอนดูโรผู้ชนะ 7 สมัย และ มานูเอล เลเทนบิชเลอร์ (Mani Lettenbichler) แชมป์โลกคนปัจจุบัน
การติดตามระดับสากล: เป็นรายการที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกเฝ้ารอคอย โดยมีการถ่ายทอดสดและรายงานผลการแข่งขันผ่านช่องทางหลักทาง Red Bull Romaniacs Official Website
การที่นักกีฬาไทยสามารถยืนหยัดต่อสู้กับความเหนื่อยล้า สภาพเส้นทางที่อันตราย และเข้าเส้นชัยได้จนจบรายการ จึงนับเป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถที่ทัดเทียมกับนักแข่งระดับสากล
ความสำเร็จของเกรียงศักดิ์ แสนสำโรง ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนและนักแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ให้กล้าที่จะฝันและก้าวออกไปท้าทายขีดจำกัดของตนเองบนเวทีระดับโลกต่อไป