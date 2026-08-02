ทัพนักบิดฮอนด้า ฝ่าแทร็กเดือด “มิกซ์-ธนัช” ฟอร์มดุกระชากโพลโพซิชั่น SS600 ศึก BRIC Superbike สนาม 2

การแข่งขัน NEXZTER BRIC Superbike 2026 ทวีความเข้มข้นขึ้นขีดสุดในรอบควอลิฟายของสนามที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาในวันศุกร์บีบให้ทุกทีมต้องเร่งเก็บข้อมูลและเซ็ตอัพรถใหม่ทั้งหมดในช่วงเช้า ส่งผลให้การชิงชัยเพื่อหาตำแหน่งออกสตาร์ตในช่วงบ่ายที่มีเวลาจำกัดเพียง 20 นาทีต่อรุ่น เต็มไปด้วยความกดดันและดุเดือด
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การชิงชัยในรุ่น Super Sport 600cc (SS1 Pro) ซึ่ง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว จ่าฝูงฟอร์มแรงจาก IDEMITSU HONDA TEAM CHRISTMAS ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงเกินต้าน ควบรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 ทำเวลาเร็วที่สุดทั้งสองรอบฝึกซ้อม ก่อนจะตอกย้ำความเหนือชั้นในรอบควอลิฟายด้วยการกระชากโพลโพซิชั่น มาครองได้อย่างเด็ดขาดด้วยเวลา 1 นาที 39.260 วินาที ทิ้งห่างอันดับ 2 ไปถึง 1.117 วินาที
ทางด้าน "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร จาก RAYBRIG TURANO HONDA TCK RACING TEAM หมายเลข 20 ทำผลงานคงเส้นคงวาเกาะติดท็อป 3 ตลอดการฝึกซ้อม ก่อนจะคว้าตำแหน่งออกสตาร์ตแถวหน้าในกริดที่ 3 ด้วยเวลา 1 นาที 40.591 วินาที
ส่วน "ไฮเปค" กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 จาก PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING ต้องเผชิญกับสถานการณ์สุดท้าทาย ทำให้พลาดการทำเวลาในรอบควอลิฟายไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตาม จากเพซความเร็วที่ยอดเยี่ยมในรอบฝึกซ้อม การต้องออกสตาร์ตจากท้ายแถวในเรซนี้จะเป็นบทพิสูจน์สปิริตนักสู้และทักษะการไล่แซง พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้ลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้อย่างแน่นอน
ด้านรุ่น Super Sport 250cc (SS1 Pro) ทัพนักบิดฮอนด้ายังคงต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม โดย "เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร จากสังกัด PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING สามารถยกระดับความเร็วของรถแข่ง Honda CBR250RR หมายเลข 21 ได้อย่างต่อเนื่องจากรอบฝึกซ้อม ก่อนจะกดเวลาต่อรอบไปที่ 1 นาที 55.701 วินาที คว้ากริดสตาร์ตอันดับที่ 10 ไปครอง
ขณะที่ “ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง จาก RAYBRIG TURANO HONDA TCK RACING TEAM กับรถแข่งหมายเลข 5 ที่เกาะกลุ่มหัวแถวมาตั้งแต่รอบซ้อม ทำเวลาตามมาติด ๆ ที่ 1 นาที 55.703 วินาที คว้ากริดสตาร์ตอันดับที่ 12 เตรียมพร้อมทะยานสู้ศึกในเรซตัดสิน
ศึก NEXZTER BRIC Superbike สนามที่ 2 จะระเบิดความมันส์ในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมนี้ โดยการแข่งขันรุ่น Super Sport 250cc จะมีขึ้นในเวลา 12.45 น. ก่อนต่อด้วยรุ่น Super Sport 600cc ในเวลา 15.30 น.
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